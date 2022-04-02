Події

19:53 02.04.2022

Сіверський Донець вийшов з берегів через підрив дамби на Оскольському водосховищі

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Сіверський Донець вийшов з берегів через підрив дамби на Оскольському водосховищі

Річка Сіверський Донець виходить із берегів через підрив днями дамби на Оскольському водосховищі в Харківській області, пише видання "Новини Донбасу".

"Вода розлилася у південному напрямку і вже дійшла до Студенка (с.Студенок Ізюмського району Харківської області – ІФ) та Святогірська (м.Святогірськ Краматорського району Донецької області – ІФ)", - йдеться у повідомленні.

Депутат Святогірської міської ради VII скликання Віталій Мороз опублікував на своїй сторінці у фейсбук відео наслідків розливу Сіверського Дінця навпроти Святогірської лаври.

Джерело: https://novosti.dn.ua/news/322412-v-svyatogorske-iz-za-podryva-damby-na-harkovshhine-severskij-donets-vyhodit-iz-beregov

 

 

Теги: #паводок #сіверський_донець
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