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13:00 09.02.2024

ТЧХУ направило два снігоболотоходи "Богун" на Чернігівщину

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ТЧХУ направило два снігоболотоходи "Богун" на Чернігівщину

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) направило два рятувальні автомобілі підвищеної прохідності "Богун" до Чернігівської області для допомоги під час ліквідації наслідків можливих паводків через підняття води в річках.

"Відповідно до алгоритму взаємодії між ДСНС України та Українським Червоним Хрестом з метою надання допомоги в ліквідації наслідків підтоплення й організації життєзабезпечення постраждалого населення Український Червоний Хрест направив два снігоболотоходи "Богун" на Чернігівщину", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Український Червоний Хрест спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій готується до паводків, спричинених підняттям рівня води в басейнах річок Дніпро, Десна, Снов і Сож унаслідок рясних дощів і снігопадів і активного танення снігу та криги. Паводок спричиняє порушення транспортного сполучення до прибережних населених пунктів на території Чернігівської області.

Теги: #паводок #підготовка #чернігівщина #тчху #богун #снігоболотохід

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