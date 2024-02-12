Події

19:18 12.02.2024

ТЧХУ та ДСНС чергують у населених пунктах Чернігівщини, де спостерігається підйом води в річках

1 хв читати
ТЧХУ та ДСНС чергують у населених пунктах Чернігівщини, де спостерігається підйом води в річках

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розгорнули пости в населених пунктах Чернігівської області, де спостерігається підйом води в річках внаслідок паводку.

"Український Червоний Хрест залучений до реагування на повінь на Чернігівщині… Зокрема Чернігівська обласна організація та загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста активно беруть участь у реагуванні на наслідки повені в області. У населених пунктах, де спостерігається найбільший підйом води, наразі розгорнуто пости. Там чергують волонтери спільно зі співробітниками ГУ ДСНС України у Чернігівській області", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

428165630-796799262491946-7856254023054515422-n

Волонтери снігоболотоходами "Богун" доставляють гуманітарну допомогу до населених пунктів, у яких через паводок порушене транспортне сполучення. Крім цього, завдяки спеціальному транспорту діти, які проживають у цих населених пунктах, можуть дістатися до навчальних закладів.

 

Теги: #паводок #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 10.02.2024
На заході України понад 3 тис. споживачів без газу через аварію та стихійне лихо - Міненерго

На заході України понад 3 тис. споживачів без газу через аварію та стихійне лихо - Міненерго

13:00 09.02.2024
ТЧХУ направило два снігоболотоходи "Богун" на Чернігівщину

ТЧХУ направило два снігоболотоходи "Богун" на Чернігівщину

11:20 09.02.2024
ТЧХУ встановило в Херсонській області 19 мобільних укриттів

ТЧХУ встановило в Херсонській області 19 мобільних укриттів

13:08 08.02.2024
Центр психосоціальної підтримки Українського Червоного Хреста відкрили в Ірпені

Центр психосоціальної підтримки Українського Червоного Хреста відкрили в Ірпені

20:10 07.02.2024
15 волонтерів ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетної атаки в Києві

15 волонтерів ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетної атаки в Києві

11:18 07.02.2024
Волонтери ТЧХУ надавали першу допомогу постраждалим від повітряної атаки РФ у Миколаєві

Волонтери ТЧХУ надавали першу допомогу постраждалим від повітряної атаки РФ у Миколаєві

10:58 06.02.2024
ТЧХУ навчили вчених - членів експедиції в Антарктиду надавати першу допомогу

ТЧХУ навчили вчених - членів експедиції в Антарктиду надавати першу допомогу

17:23 02.02.2024
Керівництво ТЧХУ та ДСНС обговорило подальшу співпрацю

Керівництво ТЧХУ та ДСНС обговорило подальшу співпрацю

12:13 31.01.2024
Керівники організацій Червоного Хреста України та Великої Британії обговорили подальшу співпрацю

Керівники організацій Червоного Хреста України та Великої Британії обговорили подальшу співпрацю

19:15 30.01.2024
ТЧХУ передало лазне-пральні мобільні комплекси в Херсонську та Запорізьку області

ТЧХУ передало лазне-пральні мобільні комплекси в Херсонську та Запорізьку області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Депозити резидентів в українських банках у січні-2024 скоротилися на 2,1% вперше із серпня-2022

Україна на Мюнхенській конференції з безпеки представить своє бачення перспектив вільних націй

Виробники систем РЕБ заслуговують на державне сприяння

ВККС визнала суддю Вовка таким, що не відповідає посаді судді Верховного Суду

Ексдиректора департаменту Міноборони Лієва взято під варту до 8 квітня

ОСТАННЄ

Депозити резидентів в українських банках у січні-2024 скоротилися на 2,1% вперше із серпня-2022

Україна на Мюнхенській конференції з безпеки представить своє бачення перспектив вільних націй

Виробники систем РЕБ заслуговують на державне сприяння

У Павлограді станом на 19:00 залишаються без е/е 12 тис. споживачів, понад 40 тис. під'єднано

Українська авіація та ракетники за добу завдали ударів по 14 локаціях російських окупантів

Генштаб ЗСУ: Окупанти за добу завдали п'яти ракетних і 71 авіаційного удару, обстріляли з мінометів та артилерії майже 110 населених пунктів України

У Донецькій області внаслідок вибуху артилерійського снаряда загинула людина

Зеленський обговорив із президентом ПАР реалізацію Формули миру

Порхун вважає першочерговим завданням на посаді в.о. міністра ветеранів налагодження комунікації з ветеранською спільнотою

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 63 зіткнення, найактивніше - на авдіївському та мар'їнському напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА