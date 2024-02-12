ТЧХУ та ДСНС чергують у населених пунктах Чернігівщини, де спостерігається підйом води в річках

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) і співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розгорнули пости в населених пунктах Чернігівської області, де спостерігається підйом води в річках внаслідок паводку.

"Український Червоний Хрест залучений до реагування на повінь на Чернігівщині… Зокрема Чернігівська обласна організація та загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста активно беруть участь у реагуванні на наслідки повені в області. У населених пунктах, де спостерігається найбільший підйом води, наразі розгорнуто пости. Там чергують волонтери спільно зі співробітниками ГУ ДСНС України у Чернігівській області", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

Волонтери снігоболотоходами "Богун" доставляють гуманітарну допомогу до населених пунктів, у яких через паводок порушене транспортне сполучення. Крім цього, завдяки спеціальному транспорту діти, які проживають у цих населених пунктах, можуть дістатися до навчальних закладів.