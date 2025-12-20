Противник посилив тиск на Дронівку, на окремих ділянках намагається форсувати Сіверський Донець – 7 корпус ДШВ

У Серебрянці на сіверському напрямку підрозділи 81-ї окремої аеромобільної бригади (оаембр) продовжують утримувати позиції, ситуація у населеному пункті складна, логістичне забезпечення – ускладнене, повідомили у 7 корпусі Швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Противник використовує Серебрянський ліс як плацдарм для накопичення живої сили, встановлення передових позицій пілотів ударних дронів, а також подальших штурмових дій у напрямку Серебрянки та Дронівки. Протягом останніх днів противник посилив тиск на Дронівку. Десантники 81 оаембр знищують росіян при спробах інфільтруватися у цей населений пункт", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у суботу.

Зазначається, що лише у листопаді десантники 81 оаембр ліквідували 140 окупантів, ще 105 – поранені, а трьох росіян взяли у полон. Також десантники знищили та пошкодили 34 одиниць техніки противника, серед якої – танки, бойові машини піхоти, новітні баггі "Улан" та реактивні системи залпового вогню.

"Водночас ворог активізувався і вздовж річки Сіверський Донець, намагається на окремих ділянках її форсувати. Ключова мета – інфільтрація в Закітне та закріплення на пануючих висотах. Контроль над цим населеним пунктом має критичне значення для забезпечення передових позицій оборони", - повідомляють у ДШВ.

Повідомлення супроводжується відео, на якому зображена робота підрозділів 81 оаембр 7 корпусу ДШВ зі знищення груп росіян під час спроби форсувати річку Сіверський Донець на відтинку "Дронівка – Закітне".