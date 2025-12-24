Ворог не залишає спроб транспортувати свої сили через річку Сіверський Донець, ще один човен пішов на дно - 81 оаембр

Противник не залишає спроб транспортувати та закріпити свої сили через річку Сіверський Донець до населеного пункту Дронівка, десантники 81 оаембр знищили ще один човен та окупанта, який вирішив заховатись на березі.

Як повідомляє 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, "ситуація важка, проте завдяки технологіям та майстерності побратимів з підрозділів БПС ми продовжуємо знищувати противника незалежно від того, яку тактику він використовує".

У бригаді також опублікували відео з кадрами бойової роботи.