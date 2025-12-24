Інтерфакс-Україна
Події
17:49 24.12.2025

Ворог не залишає спроб транспортувати свої сили через річку Сіверський Донець, ще один човен пішов на дно - 81 оаембр

1 хв читати

Противник не залишає спроб транспортувати та закріпити свої сили через річку Сіверський Донець до населеного пункту Дронівка, десантники 81 оаембр знищили ще один човен та окупанта, який вирішив заховатись на березі.

Як повідомляє 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, "ситуація важка, проте завдяки технологіям та майстерності побратимів з підрозділів БПС ми продовжуємо знищувати противника незалежно від того, яку тактику він використовує".

У бригаді також опублікували відео з кадрами бойової роботи.

Теги: #сіверський_донець

11:41 20.12.2025
Противник посилив тиск на Дронівку, на окремих ділянках намагається форсувати Сіверський Донець – 7 корпус ДШВ

Противник посилив тиск на Дронівку, на окремих ділянках намагається форсувати Сіверський Донець – 7 корпус ДШВ

14:31 02.05.2024
Ворог не прорвався до каналу Сіверський Донець - Донбас, ситуація в районі Часового Яру контрольована, другу лінію оборони укріплено - ОСУВ "Хортиця"

Ворог не прорвався до каналу Сіверський Донець - Донбас, ситуація в районі Часового Яру контрольована, другу лінію оборони укріплено - ОСУВ "Хортиця"

19:53 02.04.2022
Сіверський Донець вийшов з берегів через підрив дамби на Оскольському водосховищі

Сіверський Донець вийшов з берегів через підрив дамби на Оскольському водосховищі

20:37 27.02.2022
Інформація про підрив дамби на Сіверському Дінці не відповідає дійсності

Інформація про підрив дамби на Сіверському Дінці не відповідає дійсності

