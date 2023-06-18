Середній рівень води на Херсонщині станом на вечір суботи 1.10 м, протягом минулої доби вода відступила від п'яти н. п. – глава ОВА

Середній рівень води в акваторії Миколаївської області станом на 21:00 суботи становив 1.10 м., за добу вода відступила від п'яти населених пунктів, повідомив голова обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"Середній рівень води станом на 21:00 - 1 м. 10 см. (…). Протягом дня вода відступила від Калинівського (ІФ-У смт Калинівської громади Бериславського району), Садового (село Херсонської громади Херсонського району), Микільського (ІФ-У село Даріївської громади Херсонського району), Новотягинки (ІФ-У село Даріївської громади Херсонського району) та Федорівки. (ІФ-У села Даріївської громади Херсонського району)", - повідомив Прокудін у вечірньому відеозверненні.