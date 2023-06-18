Події

01:21 18.06.2023

Середній рівень води на Херсонщині станом на вечір суботи 1.10 м, протягом минулої доби вода відступила від п'яти н. п. – глава ОВА

1 хв читати

Середній рівень води в акваторії Миколаївської області станом на 21:00 суботи становив 1.10 м., за добу вода відступила від п'яти населених пунктів, повідомив голова обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"Середній рівень води станом на 21:00 - 1 м. 10 см. (…). Протягом дня вода відступила від Калинівського (ІФ-У смт Калинівської громади Бериславського району), Садового (село Херсонської громади Херсонського району), Микільського (ІФ-У село Даріївської громади Херсонського району), Новотягинки (ІФ-У село Даріївської громади Херсонського району) та Федорівки. (ІФ-У села Даріївської громади Херсонського району)", - повідомив Прокудін у вечірньому відеозверненні.

 

Теги: #паводок #україна #херсонська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:56 18.06.2023
У Херсонській та Дніпропетровській областях можлива робота ППО по БпЛА противника – ПС ЗСУ

У Херсонській та Дніпропетровській областях можлива робота ППО по БпЛА противника – ПС ЗСУ

23:54 17.06.2023
Загроза ракетної атаки в Херсонській та Миколаївській областях – ПС ЗСУ

Загроза ракетної атаки в Херсонській та Миколаївській областях – ПС ЗСУ

23:11 17.06.2023
Два БпЛА були знищені силами ППО в Херсонській області – ПК "Південь"

Два БпЛА були знищені силами ППО в Херсонській області – ПК "Південь"

22:26 17.06.2023
Зеленський подякував партнерам за допомогу ЗСУ та подолання наслідків вибуху на Каховській ГЕС

Зеленський подякував партнерам за допомогу ЗСУ та подолання наслідків вибуху на Каховській ГЕС

21:42 17.06.2023
Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС загинуло 16 людей, відомо про 31 зниклого безвісти - МВС

Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС загинуло 16 людей, відомо про 31 зниклого безвісти - МВС

20:57 17.06.2023
Першочергові потреби постраждалих жителів Херсонщини забезпечені, є гостра потреба в будматеріалах та побутовій техніці– голова ОВА

Першочергові потреби постраждалих жителів Херсонщини забезпечені, є гостра потреба в будматеріалах та побутовій техніці– голова ОВА

20:07 17.06.2023
За добу окупанти здійснили артобстріл двох громад Дніпропетровщини – голова ОВА

За добу окупанти здійснили артобстріл двох громад Дніпропетровщини – голова ОВА

19:44 17.06.2023
Підтопленими залишаються 6 населених пунктів на правому березі Дніпра – ДСНС

Підтопленими залишаються 6 населених пунктів на правому березі Дніпра – ДСНС

19:40 17.06.2023
Байден заявив, що не спрощуватиме бар'єри для членства України в НАТО – ЗМІ

Байден заявив, що не спрощуватиме бар'єри для членства України в НАТО – ЗМІ

19:16 17.06.2023
Генштаб: за добу знищено 2 пункти управління, 2 склади з боєприпасами та 1 ЗРК

Генштаб: за добу знищено 2 пункти управління, 2 склади з боєприпасами та 1 ЗРК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсонській та Дніпропетровській областях можлива робота ППО по БпЛА противника – ПС ЗСУ

Загроза ракетної атаки в Херсонській та Миколаївській областях – ПС ЗСУ

Зеленський подякував партнерам за допомогу ЗСУ та подолання наслідків вибуху на Каховській ГЕС

Внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС загинуло 16 людей, відомо про 31 зниклого безвісти - МВС

Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію авіаобладнання російського "Авіакомплексу ім.Ільюшина" на $4,5 млн

ОСТАННЄ

Генштаб: наступальні дії РФ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах успіху не мали, на Запорізькому та Херсонському – противник обороняється

Нардепи пропонують Раді звернутися до світової спільноти з приводу визнання Білорусі державою-агресором

У Румунії зафіксовано землетрус магнітудою 4,1 бала за шкалою Ріхтера

На Кременчуцькому м'ясокомбінаті стався викид аміаку, загрози для населення немає

Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію авіаобладнання російського "Авіакомплексу ім.Ільюшина" на $4,5 млн

У Київській області в рамках UNITED24 відновлюють 7 багатоквартирних будинків - голова ОВА

Ситуацію на шахті Ювілейна стабілізовано після аварії - ДТЕК

За уточненими даними внаслідок ворожого обстрілу Гур'єва Козачка на Харківщині загинули двоє волонтерів

У більшості областей України в наступні дві доби без опадів, температура до 30°

В Україні викрито злочинну організацію, яка привласнювала гроші з рахунків іноземців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА