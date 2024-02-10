На заході України понад 3 тис. споживачів без газу через аварію та стихійне лихо - Міненерго

У Закарпатській та Івано-Франківській областях унаслідок аварій і стихійного лиха на газових мережах без газу залишилося понад 3000 абонентів, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в суботу, у Закарпатській області паводок підмив і пошкодив підземний розподільний газопровід.

Унаслідок цього у двох населених пунктах припинено газопостачання 1058 домогосподарств, школи, дитячого садка та 2 пекарень.

"Газовики перекрили засувку на підводному газопроводі та локалізували витік газу", - зазначає міністерство.

В Івано-Франківській області працівники будівельної фірми під час несанкціонованого проведення земляних робіт з облаштування каналізації пошкодили сталевий газопровід.

"Для ліквідації аварійної ситуації на газопроводі припинено газопостачання 2167 споживачів", - зазначено Міненерго.