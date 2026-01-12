В Україні прогнозується збільшення відбору газу з ПСГ цього тижня

З початку тижня в Україні прогнозується збільшення відбору газу з підземних сховищ (ПСГ) у зв’язку з низькими температурами при загальному рівні запасів на 29% вище минулорічних.

"Через прогнозоване падіння температур нижче норми на 4-9 град. Цельсія в наступні 10 днів очікується зростання відбору з ПСГ", - написала ексміністерка енергетики Ольга Буславець на сторінці в Facebook.

За її словами, незважаючи на знижений в результаті обстрілів видобуток газу - до 5% нижче рівня вересня 2025року, – Україна завдяки імпорту з початку січня 2026 року відбирала з ПСГ відносно невеликі обсяги газу, в середньому 40 млн куб. м/добу порівняно з середнім відбором 58 млн куб. м/добу у відповідний сезонний період за останні три роки.

За даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), наразі чистий імпорт газу в Україну (з врахуванням реекспорту нерезидентами в режимі short-haul до 3 млн куб. м на добу) коливався у діапазоні 21-22 млн куб. м на добу з Угорщини, Польщі, Словаччини, та невеликих обсягів з боку Молдови/Румунії.

Своєю чергою за даними за даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), рівень запасів природного газу в ПСГ України складає 11,9 млрд куб. м (включно 4,7 млрд куб. м газу довготривалого зберігання), що вище минулого року на 29% або на 2,7 млрд куб. м.