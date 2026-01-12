Інтерфакс-Україна
Економіка
16:23 12.01.2026

В Україні прогнозується збільшення відбору газу з ПСГ цього тижня

2 хв читати
В Україні прогнозується збільшення відбору газу з ПСГ цього тижня

З початку тижня в Україні прогнозується збільшення відбору газу з підземних сховищ (ПСГ) у зв’язку з низькими температурами при загальному рівні запасів на 29% вище минулорічних.

"Через прогнозоване падіння температур нижче норми на 4-9 град. Цельсія в наступні 10 днів очікується зростання відбору з ПСГ", - написала ексміністерка енергетики Ольга Буславець на сторінці в Facebook.

За її словами, незважаючи на знижений в результаті обстрілів видобуток газу - до 5% нижче рівня вересня 2025року, – Україна завдяки імпорту з початку січня 2026 року відбирала з ПСГ відносно невеликі обсяги газу, в середньому 40 млн куб. м/добу порівняно з середнім відбором 58 млн куб. м/добу у відповідний сезонний період за останні три роки.

За даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), наразі чистий імпорт газу в Україну (з врахуванням реекспорту нерезидентами в режимі short-haul до 3 млн куб. м на добу) коливався у діапазоні 21-22 млн куб. м на добу з Угорщини, Польщі, Словаччини, та невеликих обсягів з боку Молдови/Румунії.

Своєю чергою за даними за даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), рівень запасів природного газу в ПСГ України складає 11,9 млрд куб. м (включно 4,7 млрд куб. м газу довготривалого зберігання), що вище минулого року на 29% або на 2,7 млрд куб. м.

Теги: #відбір #псг #газ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 12.01.2026
"Нафтогаз" та "Газмережі" викрили схему крадіжки газу в Сумській та Вінницькій областях на 56,6 млн грн

"Нафтогаз" та "Газмережі" викрили схему крадіжки газу в Сумській та Вінницькій областях на 56,6 млн грн

19:24 01.01.2026
Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

Житловий будинок було зруйновано в Городищі Черкаської області через вибух газового балону, є постраждалі

21:25 29.12.2025
Підвищення тарифів на розподіл газу для підприємств має бути відтерміновано - Терехов

Підвищення тарифів на розподіл газу для підприємств має бути відтерміновано - Терехов

00:40 26.12.2025
Росії довелося відкласти плани збільшення виробництва і експорту ЗПГ через санкції - ЗМІ

Росії довелося відкласти плани збільшення виробництва і експорту ЗПГ через санкції - ЗМІ

13:14 06.11.2025
БЕБ сформувало атестаційні та кадрові комісії для переатестації та відбору працівників

БЕБ сформувало атестаційні та кадрові комісії для переатестації та відбору працівників

13:47 25.10.2025
Україна відтермінує активний відбір газу з ПСГ ще на 7-10 днів завдяки відновленню імпорту з Польщі – ексміністерка енергетики

Україна відтермінує активний відбір газу з ПСГ ще на 7-10 днів завдяки відновленню імпорту з Польщі – ексміністерка енергетики

15:27 23.10.2025
Україна почала відбирати газ із ПСГ

Україна почала відбирати газ із ПСГ

11:16 23.08.2025
В Україні накопичено 10,8 млрд куб. м газу при урядовому плані на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобовій закачці 50 млн куб. м

В Україні накопичено 10,8 млрд куб. м газу при урядовому плані на 1 листопада 13,2 млрд куб. м і щодобовій закачці 50 млн куб. м

15:45 05.08.2025
"Євросолідарність" ініціює відновлення конкурсного відбору в системі прокуратури – Климпуш-Цинцадзе

"Євросолідарність" ініціює відновлення конкурсного відбору в системі прокуратури – Климпуш-Цинцадзе

10:06 05.08.2025
Український оскарівський комітет продовжив прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар" до 11 серпня

Український оскарівський комітет продовжив прийом фільмів для відбору представника від країни на 98-му премію "Оскар" до 11 серпня

ВАЖЛИВЕ

"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати по єврооблігаціях для збереження ліквідності – компанія

Інфляція в Україні в 2025р зменшилася до 8% – Держстат

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Офіційні курси гривні до долара та євро оновили мінімуми, євро вперше став дорожче 50 грн

Веревський через Kapenata Limited купує в "Агро-Регіону" 9 агропідприємств

ОСТАННЄ

"Ліси України" накопичили на складах понад 220 тис. куб. м дров, яких вистачить для опалення соцсфери, населення і військових

Шмигаль: Держава спрямовує 1 млрд грн на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств ОПК

Міненерго скасувало свій наказ про призначення Гавви гендиректором "Оператора ринку" на наступні три роки

Конкурс на УРП на літієву ділянку "Добра" виграє консорціум на чолі з TechMet

АТБ, McDonald's та "Укрзалізниця" очолили рейтинги витрат клієнтів monobank у 2025р

Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,0757 грн/$1

"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати по єврооблігаціях для збереження ліквідності – компанія

IT-Enterprise у 2025р залучив у клієнти "Дарницю", Rozetka, "МХП Легко", Ощадбанк та ще 24 компанії

Інфляція в Україні в 2025р зменшилася до 8% – Держстат

ВАКС задовольнив позов потенційних учасників конкурсу на вибір керуючого активами IDS Ukraine

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА