13:47 25.10.2025

Україна відтермінує активний відбір газу з ПСГ ще на 7-10 днів завдяки відновленню імпорту з Польщі – ексміністерка енергетики

Відновлення імпорту газу із Польщі на цьому тижні допоможе Україні в умовах тимчасового потепління відтермінувати активний відбір природного газу із підземних сховищ (ПСГ) ще на 7-10 днів, вважає ексміністерка енергетики Ольга Буславець.

За її словами, зниження видобутку в результаті російських обстрілів об’єктів газової інфраструктури та зростання споживання з частковим включенням опалення соціальної сфери призвели до зниження темпів закачування в ПСГ на кінець тижня майже до 0 млн куб. м/добу.

"Це також було обумовлене плановими ремонтними роботами 20-25 жовтня з боку польського оператора ГТС Gaz-System", - пояснила ексміністерка.

За даними "Оператора ГТС України" (ОГТСУ), імпорт з Польщі почав частково відновлюватися достроково: вже 23 жовтня він склав 5,6 млн куб. м/добу, 24 – 6,0 млн куб. м/добу, а 25 жовтня запланований на рівні 9,9 млн куб. м/добу.

Як стверджує Буславець, це допоможе Україні в умовах тимчасового потепління відтермінувати активний відбір газу ще на 7-10 днів.

В цілому в останні дні чистий імпорт газу в Україну (без транзитного short-haul) коливався у діапазоні 14-20 млн куб. м/добу з Угорщини, Польщі, Словаччини, та невеликих обсягів з боку Молдови/Румунії.

Як повідомлялося, Україна 22 жовтня зупинила закачку природного газу в ПСГ й почала відбирати газ, про що свідчать дані європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI).

Проте вже 23 жовтня рівень закачки/відбору газу з українських ПСГ перебував на нульовому рівні, а 24 жовтня вийшов на незначний позитивний показник нарощування запасів.

За даними AGSI, загальний рівень запасів природного газу в ПСГ України наразі перевищує 8,5 млрд куб. м без врахування газу довготривалого зберігання (технологічного газу).

Як повідомляла "Енергореформа" з посиланням на заступника голови Наглядової ради групи "Нафтогаз" Наталії Бойко, Україна за результатами року може недоотримати приблизно третину запланованого видобутку природного газу через атаки РФ.

"Скільки втратимо через удари? Якщо брати наші амбітні точки по росту видобутку, то, очевидно, що більше 30%", - заявила Бойко 24 жовтня.

Своєю чергою, заступник міністра енергетики Микола Колісник на цьому тижні під час заходу "Енергія, що тримає Україну" від РБК-Україна у Києві погодився з уточнюючим коментарем директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка про те, що додатковий імпорт газу під час проходження холодного періоду внаслідок атак РФ по українській газовій інфраструктурі може скласти приблизно 2 млрд куб. м.

За словами Колісника, Україна наразі опрацьовує різні джерела фінансування імпорту, а також всі доступні логістичні ланцюги.

