Орбан домовився з Ердоганом щодо продовження постачання російського газу до Угорщини - ЗМІ

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок домовився, що турецька сторона продовжить постачання російського газу до Угорщини, повідомляє угорське MTI.

На пресконференції після переговорів з Ердоганом у Стамбулі Орбан розповів, що сторони обговорили співпрацю у сфері енергетики.

Він нагадав, що Угорщина нещодавно домовилася зі США, що американські санкції щодо російського газу та нафти не торкнуться Угорщини, а потім Росія гарантувала подальше їх постачання.

"Сьогодні ж було домовлено з президентом Ердоганом, що турки забезпечать маршрут для цього", – повідомив він.

Глава уряду Угорщини додав, що ця гарантія є "серйозним питання" і може бути необхідною, оскільки тільки цього року через Туреччину до Угорщини надійшло 7,5 млрд кубометрів газу.