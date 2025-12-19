Орбан: Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ніч проти п'ятниці у Брюсселі була "довгою та важкою", втім, він вважає, що " вдалося відвернути безпосередню загрозу війни".

"Нам вдалося запобігти безпосередній загрозі війни. Ми не дозволили Європі оголосити війну Росії, використовуючи російські активи. Цей план втягнув би Європу у війну і наклав би на Угорщину фінансове навантаження у розмірі 1 000 мільярдів форинтів (EUR2,5 млрд – ІФ-У). Нам вдалося захистити угорські сім'ї від цього. Водночас 24 держави-члени вирішили надати Україні військову позику на наступні два роки. Якщо Україна не зможе повернути позику, ці європейські країни повинні будуть покрити її погашення", - написав він у соцмережі Х.

Втім, Орбан зазначив, що у Брюсселі "явно тривають приготування до війни".

"Погана новина полягає в тому, що в Брюсселі явно тривають приготування до війни. Угорщина залишається голосом миру в Європі і не дозволить використовувати гроші угорських платників податків для фінансування України. Тільки уряд патріотів може гарантувати мир і забезпечити, щоб угорські кошти не надходили до України. Якби в Угорщині був брюссельський уряд, він би штовхнув Угорщину до війни і витратив би кожну копійку на підтримку України", - заявив він.

Як повідомлялось, що завдяки інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування Європейського Союзу, будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантія позики у EUR90 млрд для України не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що лідери ЄС погодили рішення стосовно підтримки України в розмірі EUR90 млрдна 2026–2027 роки.

Як повідомлялося, 18 грудня в Брюсселі розпочався саміт ЄС, одним з головних питань якого є використання заморожених активів РФ на користь України.