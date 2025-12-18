Орбан, прибувши на саміт ЄС: Дати гроші Україні означає війну для ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан говорить, що ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки означає, що Європейський союз вступить у війну.

"Я не хотів би бачити Європейський Союз у стані війни. Давати гроші означає війну", - заявив він журналістам, прибувши на засідання Європейської ради, яке пройде в Брюсселі 18-19 грудня.

На переконання Орбана, розгляд питання фінансування України знаходиться у "глухому куті". "Це глухий кут. Все скінчено. Немає достатньої підтримки на високому рівні", - переконаний угорський прем’єр.

Відповідаючи на запитання, чи він діє в інтересах Європи чи Москви, Орбан сказав, що "просто працюю заради миру". "Я думаю, що ми повинні зробити кроки до миру, а не до війни… Це дуже тупа ідея - забрати у когось гроші. Є дві країни, які воюють, так? Це не Європейський Союз, а Росія та Україна. І Європейський Союз хотів би забрати гроші у однієї з партій воїнів, а потім віддати їх іншій. Це вступ у війну. Тож прем’єр-міністр Бельгії має рацію, ми не повинні цього робити", - сказав він.

Як повідомлялося, 18-19 грудня в Брюсселі пройде засідання Європейської ради, головним питанням на якому буде фінансування України на 2026-2027 роки. Європейська комісія запропонувала два варіанти – зовнішні запозичення ЄС та репараційний кредит з основою іммобілізованих російських активів.

Варіант із запозиченнями вимагає ухвалення рішення всіма 27 країн-членів ЄС, що, як відомо, не підтримає Угорщина. Щодо репараційного кредиту, то для ухвалення цього рішення потрібна кваліфікована більшість. Вирішальним буде позиція Бельгії, адже саме в цій країні в установі Euroclear зберігається основна частина іммобілізованих російських активів. Бельгійській прем’єр-міністр вимагає надійних гарантій та справедливого розподілу фінансового тягаря у випадку дій у відповідь з боку РФ.