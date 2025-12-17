17:11 17.12.2025
Зеленський особисто візьме участь в саміті ЄС, повідомляють у Брюсселі
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь в засіданні Європейської Ради, яке пройде 18-19 грудня в Брюсселі.
Про це журналістам у середу повідомив високопосадовий європейський чиновник.
"Президент Зеленський завтра особисто відвідає Європейську Раду", - сказав він.
Як повідомлялося, головне питання порядку денного засідання Ради – фінансова підтримка України на 2026-2027 рр.