Зеленський особисто візьме участь в саміті ЄС, повідомляють у Брюсселі

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь в засіданні Європейської Ради, яке пройде 18-19 грудня в Брюсселі.

Про це журналістам у середу повідомив високопосадовий європейський чиновник.

"Президент Зеленський завтра особисто відвідає Європейську Раду", - сказав він.

Як повідомлялося, головне питання порядку денного засідання Ради – фінансова підтримка України на 2026-2027 рр.