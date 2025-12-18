Інтерфакс-Україна
Події
10:07 18.12.2025

Фон дер Ляєн: Саміт ЄС відбувається у вирішальний час, наша мета – мир для України з надійним фінансуванням на 2026-2027рр.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що засідання Європейської ради відбувається у вирішальний час, а мета – мир для України з надійним фінансуванням на період 2026-2027 роки.

Відповідну оцінку засідання Європейської ради, яке пройде в Брюсселі 18-19 грудня, вона озвучила, прибувши на саміт.

"Ця Європейська Рада відбувається у дуже вирішальний час. На цій Європейській Раді у нас є одна кінцева мета, а саме мир для України, мирна сила. І для цього Україні потрібне надійне фінансування на наступні два роки, 2026-й та 2027-й", - сказала президент Європейської комісії.

Вона нагадала, що минулого разу Європейська Рада зобов’язалася закрити дефіцит фінансування для України протягом наступних двох років. "Йдеться про 137 млрд євро, які необхідні. Це наша власна оцінка та оцінка МВФ. І ми зобов’язалися покрити дві третини цієї суми, 90 млрд євро. Я внесла (на розгляд) два варіанти для цього фінансування. Один – це запозичення коштів за рахунок бюджету ЄС, а другий варіант – репараційний кредит. Тож сьогодні ми обговоримо, який із двох варіантів ми використаємо. Це будуть інтенсивні дискусії", - прогнозує фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії наголосила, що для неї "найважливіше те, що зрештою ми забезпечили фінансування для України на наступні два роки".

Коментуючи позицію Бельгії, яка вже висловила свої застереження щодо репараційного кредиту, фон дер Ляєн сказала: "Я повністю підтримую Бельгію в тому, що вони наполягають на врахуванні своїх занепокоєнь та побоювань. І ми працюємо день і ніч з Бельгією. Я хочу подякувати прем’єр-міністру за його особисту участь у цьому питанні. Абсолютно зрозуміло, і я підтримую це, що якщо ми візьмемо репараційний кредит, ризик має бути розділений на всіх нас. Це питання солідарності, який є основним принципом Європейського Союзу", - наголосила президент Європейської комісії.

Фон дер Ляєн висловила впевненість, що лідери повинні знайти рішення сьогодні. "Президент Ради (Антоніу Кошта) сказав, і я його в цьому підтримую, що ми не залишимо Європейську Раду без рішення щодо фінансування України на наступні два роки. І з цих двох варіантів один з них потім має бути узгоджений у Європейській Раді" - додала вона.

Як повідомлялося, 18-19 грудня в Брюсселі пройде засідання Європейської ради, головним питанням на якому буде фінансування України на 2026-2027 роки. Європейська комісія запропонувала два варіанти – зовнішні запозичення ЄС та репараційний кредит з основою іммобілізованих російських активів.

Варіант із запозиченнями вимагає ухвалення рішення всіма 27 країн-членів ЄС, що, як відомо, не підтримає Угорщина. Щодо репараційного кредиту, то для ухвалення цього рішення потрібна кваліфікована більшість. Вирішальним буде позиція Бельгії, адже саме в цій країні в установі Euroclear зберігається основна частина іммобілізованих російських активів. Бельгійській прем’єр-міністр вимагає надійних гарантій та справедливого розподілу фінансового тягаря у випадку дій у відповідь з боку РФ.

