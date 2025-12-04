Інтерфакс-Україна
19:29 04.12.2025

Зеленський обговорив з Коштою заплановані перемовини з США

Президент України Володимир Зеленський повідомив про переговори з президентом Європейської ради Антоніу Коштою, під час яких сторони обмінялися інформацією про контакти української сторони з партнерами та обговорили заплановані зустрічі з американською стороною.

"Обмінялися інформацією про наші контакти з партнерами, багато є важливих деталей. Також Обговорили переговорний трек – в української команди заплановані зустрічі з американською стороною. Розраховуємо працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром. Домовилися і надалі координуватися", - написав Зеленський в Телеграм у четвер ввечері.

Раніше у середу Зеленський повідомив, що Україна готує зустрічі у США, секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу Андрій Гнатов продовжать розмови з представниками президента США Дональда Трампа. Він зазначив, що найближчими днями очікуються новини щодо таких зустрічей, контактів, перемовин - "особисті зустрічі чи телефонні розмови, – є постійний контакт між усіма партнерами та між партнерами й Україною".

"Все зараз відбувається доволі результативно – на зустрічах у Женеві та у Флориді Україну чули й до України дослухались. І це важливо. Розраховуємо, що й надалі буде саме так. Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир", - наголосив президент.

 

