02:47 09.12.2025

Кошта і Ляєн підтвердили Зеленському непохитну підтримку на тлі мирних перемовин

Президенти Європейської ради Антоніу Кошта та Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердили президенту України Володимиру Зеленському "непохитну" підтримку від ЄС, поки тривають мирні перемовини.

"Поки тривають мирні переговори, ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України. Наші пропозиції щодо фінансування вже обговорюються. Мета - сильна Україна, на полі бою та за столом переговорів. Ми підтвердили президенту @ZelenskyyUA, що ЄС залишається непохитним та відданим своїм принципам. Суверенітет України має бути поважаний", - написали лідери на своїх сторінках у соцмережі Х.

Вони наголосили, що безпека України має бути гарантована в довгостроковій перспективі як перша лінія оборони спільного Союзу.

"Ці пріоритети були в центрі наших обговорень з @SecGenNATO Європа продовжуватиме робити свій внесок у всі зусилля для досягнення справедливого та міцного миру в Україні", підкреслили лідери.

Як повідомлялося, Зеленський поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президентів Європейської ради Антоніу Кошту та Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про перемовини зі США.

Джерела: https://x.com/vonderleyen/status/1998160508940128752?t=y8GZY_NXCnYRH1lFpLx7Zg&s=07

https://x.com/eucopresident/status/1998160222515286471?t=WsagAdq_58Zzl9j5YosUKA&s=07

