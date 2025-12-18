Кошта – Зеленському: Мир недешевий, він безцінний. Ласкаво просимо на саміт

Президент Європейської ради Антоніу Кошта привітав президента України Володимира Зеленського на засіданні Європейської ради: ласкаво просимо.

Відповідний допис Кошта розмістив на своїй сторінці в соцмережі Х, супроводивши його фото, на якому він разом з українським президентом сидять за овальним столом з іншими лідерами ЄС.

"Мир недешевий. Він безцінний. З початку російської агресії народ України платить найвищу ціну за свою свободу. Європа залишається рішуче налаштованою підтримувати їх стільки, скільки потрібно. Шановний Президенте України Зеленський, ласкаво просимо назад до Європейської ради", - написав президент Євроради.