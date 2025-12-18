Інтерфакс-Україна
Події
11:10 18.12.2025

Кошта, прибувши на саміт ЄС: Ми не вийдемо з цього засідання, доки не знайдемо рішення щодо фінпідтримки України

1 хв читати
Кошта, прибувши на саміт ЄС: Ми не вийдемо з цього засідання, доки не знайдемо рішення щодо фінпідтримки України
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляє, що лідери Європейського союзу не вийдуть з цього засідання, доки не буде знайдено рішення щодо фінансування України на період 2026-2027 роки.

"Я можу гарантувати, що ми працюватимемо над цим сьогодні, якщо потрібно, завтра, але ми ніколи не залишимо цю Раду без остаточного рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки", - сказав він, прибувши на засідання Європейської ради, яке пройде 18-19 грудня в Брюсселі.

При цьому Кошта також наголосив, що, з іншого боку, не буде ухвалено рішення, яке б не забезпечило гарантії безпеки для Бельгії.

За словами президента Європейської ради, була зроблена велика робота для того, щоб мати для рішення щодо фінансової допомоги Україні "велику підтримку в Європейській Раді".

Теги: #саміт_єс #кошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 18.12.2025
Проєкт висновків саміту ЄС містить позитивне рішення щодо репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Проєкт висновків саміту ЄС містить позитивне рішення щодо репараційного кредиту Україні з основою росактивів

11:37 18.12.2025
Зеленський прибув на саміт ЄС, виступить о 12:00

Зеленський прибув на саміт ЄС, виступить о 12:00

11:33 18.12.2025
Канцлер Мерц: Ми можемо досягти угоди щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр. з основою росактивів

Канцлер Мерц: Ми можемо досягти угоди щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр. з основою росактивів

11:31 18.12.2025
Науседа: Рішення про фінпідтримку України назріло давно

Науседа: Рішення про фінпідтримку України назріло давно

11:11 18.12.2025
Зеленський прибув до Брюсселя

Зеленський прибув до Брюсселя

10:46 18.12.2025
Каллас, прибувши на саміт ЄС: Репараційна позика – "найбільш життєздатний варіант" фінансування України на 2026-2027 рр.

Каллас, прибувши на саміт ЄС: Репараційна позика – "найбільш життєздатний варіант" фінансування України на 2026-2027 рр.

17:09 16.12.2025
Головним пунктом порядку денного саміту ЄС буде Україна – високопосадовий європейський дипломат

Головним пунктом порядку денного саміту ЄС буде Україна – високопосадовий європейський дипломат

16:01 16.12.2025
Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

21:51 12.12.2025
Кошта про заборону передачі росактивів: Лідери виконали зобов’язання тримати росактиви заблокованими

Кошта про заборону передачі росактивів: Лідери виконали зобов’язання тримати росактиви заблокованими

16:06 12.12.2025
Кошта стосовно фінансових потреб України на 2026-2027 рр.: Ми готові запропонувати рішення

Кошта стосовно фінансових потреб України на 2026-2027 рр.: Ми готові запропонувати рішення

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

Зеленський: На запит США розглядалися лише президентські вибори, щодо онлайн-голосування поки консенсусу з Радою нема

Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

Відмова Україні у використанні активів РФ зірве діалог та дипломатичний трек, вважає Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться погодити мирний план, кошти з активів РФ підуть повністю на відбудову

ОСТАННЄ

Скасування графіків відключень е/е наразі неможливе через щоденні обстріли – Міненерго

Окупанти захопили 15 кв. км на трьох напрямках за добу, зокрема в районі Покровська - DeepState

Глава МВС: Застосунок 112 вже доступний для завантаження

Росіяни за добу 18 разів обстріляли Донеччину, загинули троє людей – ОВА

Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

Зеленський: На запит США розглядалися лише президентські вибори, щодо онлайн-голосування поки консенсусу з Радою нема

Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

Відмова Україні у використанні активів РФ зірве діалог та дипломатичний трек, вважає Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться погодити мирний план, кошти з активів РФ підуть повністю на відбудову

Українська команда вже на шляху до США для продовження переговорів у п’ятницю та суботу – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА