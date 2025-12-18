Кошта, прибувши на саміт ЄС: Ми не вийдемо з цього засідання, доки не знайдемо рішення щодо фінпідтримки України

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляє, що лідери Європейського союзу не вийдуть з цього засідання, доки не буде знайдено рішення щодо фінансування України на період 2026-2027 роки.

"Я можу гарантувати, що ми працюватимемо над цим сьогодні, якщо потрібно, завтра, але ми ніколи не залишимо цю Раду без остаточного рішення щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки", - сказав він, прибувши на засідання Європейської ради, яке пройде 18-19 грудня в Брюсселі.

При цьому Кошта також наголосив, що, з іншого боку, не буде ухвалено рішення, яке б не забезпечило гарантії безпеки для Бельгії.

За словами президента Європейської ради, була зроблена велика робота для того, щоб мати для рішення щодо фінансової допомоги Україні "велику підтримку в Європейській Раді".