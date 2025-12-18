Інтерфакс-Україна
11:33 18.12.2025

Канцлер Мерц: Ми можемо досягти угоди щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр. з основою росактивів

2 хв читати
Фото: https://www.dw.com

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє, що він виступає за репараційну позику з основою іммобілізованих російських активів для фінансової підтримки України на період 2026-2027 роки і вважає що лідери зможуть досягти угоди з цього питання.

"У нас попереду два вирішальні дні для Європи. Є два головних питання, які ми повинні вирішити сьогодні та завтра. По-перше, продовження підтримки України. Ви знаєте мою позицію. Я хочу, щоб ми використали заморожені російські активи для цієї мети. Я не бачу кращого варіанту, ніж саме це. У мене складається враження, що ми можемо досягти угоди", - заявив він у четвер в Брюсселі, прибувши на засідання Європейської ради, яке пройде 18-19 грудня.

Він зауважив, що розуміє "занепокоєння деяких держав-членів, особливо уряду Бельгії". "Але я сподіваюся, що ми зможемо вирішити їх разом, і що ми також зможемо разом стати на шлях, щоб послати сигнал сили та рішучості від Європейського Союзу до Росії. Реакція російського президента в останні години також демонструє, наскільки це необхідно", - наголосив Мерц.

Канцлер Німеччини переконаний, що саме репараційний кредит є "єдиним варіантом". "Ми по суті стоїмо перед вибором: використовувати для України європейський борг або російські активи. І моя думка з цього приводу чітка: ми повинні використовувати російські активи. До речі, вони вже тиждень остаточно іммобілізовані. Це означає, що Росія все одно більше не може отримати доступ до цих активів. І тоді ми повинні використовувати їх так, як запропонувала Комісія. А саме, з відповідною позикою, щоб ми могли підтримувати Україну протягом наступних двох років, якщо це буде необхідно", - пояснив Мерц свою думку.

Іншим важливим питанням, яке лідери ЄС мають вирішити, це схвалення Європейським Союзом укладеної угоди з Південною Америкою, угоди Меркосур.

Теги: #саміт_єс #мерц

