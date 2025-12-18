Науседа: Рішення про фінпідтримку України назріло давно

Фото: https://www.president.gov.ua

Прем’єр-міністр Литви Гітанас Науседа переконаний, що ухвалення рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки "назріло давно", і воно дуже важливе.

Прибувши у четвер в Брюсселі на засідання Європейської ради, він сказав: "Це рішення давно назріло, і воно дуже важливе з точки зору наступного року та 2027-го для України, оскільки макрофінансова допомога, зміцнення обороноздатності є ключовим, пріоритетним для цієї країни, і ніхто не може надати фінансову підтримку в такому обсязі, як Європа".

За словами Науседи, для країн східного флангу, до якого належить Литва, "дуже важливо, щоб у наступній багаторічній фінансовій програмі пріоритет зміцнення східного кордону та зовнішнього кордону Європейського Союзу був добре представлений". "Зараз, коли ми говоримо, Литва стикається із загрозами з боку нашої сусідки Білорусі. 600 повітряних куль перетнули наш кордон з початку жовтня, 350 рейсів порушено, 350 рейсів просто скасовано, постраждало 50 тис пасажирів, тому не кажучи вже про репутаційну та економічну шкоду, яку завдали ці повітряні кульки", - розповів литовський прем’єр.

На його переконання, санкції проти Росії та Білорусі "повинні бути жорсткими". "Я думаю, що зараз не час вагатися, ми повинні торкнутися недоторканних, таких як Газпром, Новатек, Лукойл, тому що лише ці сміливі рішення завдають шкоди і мають великий вплив на російську економіку, яка зараз не в дуже хорошому стані, і ви дуже добре знаєте, що економіка падає, і ми повинні докласти більше зусиль, щоб Росія відчула ціну своєї агресії", - наголосив Науседа.

Як повідомлялося раніше, 18-19 грудня в Брюсселі пройде засідання Європейської ради, головним питанням на якому буде фінансування України на 2026-2027 роки. Європейська комісія запропонувала два варіанти – зовнішні запозичення ЄС та репараційний кредит з основою іммобілізованих російських активів.

Варіант із запозиченнями вимагає ухвалення рішення всіма 27 країн-членів ЄС, що, як відомо, не підтримає Угорщина. Щодо репараційного кредиту, то для ухвалення цього рішення потрібна кваліфікована більшість. Вирішальним буде позиція Бельгії, адже саме в цій країні в установі Euroclear зберігається основна частина іммобілізованих російських активів. Бельгійській прем’єр-міністр вимагає надійних гарантій та справедливого розподілу фінансового тягаря у випадку дій у відповідь з боку РФ.