Зеленський прибув на саміт ЄС, виступить о 12:00

Президент України Володимир Зеленський прибув на засідання Європейської ради, на якому головним питанням є фінансова підтримка України на 2026-2027 роки.

Його приїзд демонструвався наживо телевізійним каналом Європейської ради.

Глава української держави не пройшов червоною доріжкою на спілкування з пресою – його одразу завели всередину будівлі Ради.

Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський виступить у Європейській Раді об 11:00 за Брюселем (12:00 за Києвом), але трансляція виступу не передбачена.

"Також президент проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами", - розповів Никифоров журналістам.