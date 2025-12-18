Інтерфакс-Україна
Події
15:19 18.12.2025

Україна використовуватиме фінансову допомогу на виробництво дронів, якщо війна триватиме, - Зеленський

Україна використовуватиме фінансову допомогу на виробництво дронів, якщо війна триватиме, - Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україні доведеться скоротити виробництво дронів, якщо до весни не отримає подальшого фінансування, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, який у разі миру Україна буде використовувати на відновлення нашої держави, а у разі продовження війни - Україна використовуватиме ці гроші на наступні пріоритети: передусім виробництво дронів. Якщо не надійде цей транш, в України буде зменшено в рази виробництво дронів", - сказав він на пресконференції у четвер у Брюсселі, де проходить засідання Європейської ради.

