Україна використовуватиме фінансову допомогу на виробництво дронів, якщо війна триватиме, - Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Україні доведеться скоротити виробництво дронів, якщо до весни не отримає подальшого фінансування, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо навесні Україна не отримає відповідний транш, який у разі миру Україна буде використовувати на відновлення нашої держави, а у разі продовження війни - Україна використовуватиме ці гроші на наступні пріоритети: передусім виробництво дронів. Якщо не надійде цей транш, в України буде зменшено в рази виробництво дронів", - сказав він на пресконференції у четвер у Брюсселі, де проходить засідання Європейської ради.