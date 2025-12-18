Каллас, прибувши на саміт ЄС: Репараційна позика – "найбільш життєздатний варіант" фінансування України на 2026-2027 рр.

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас переконана, що лідери зможуть ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки, і найбільш "життєздатний варіант" - це репараційна позика.

Про це вона сказала у четвер в Брюсселі, прибувши на засідання Європейської ради, яке пройде 18-19 грудня.

"Я сподіваюся, що ми ухвалимо рішення, і найбільш життєздатний варіант – це репараційна позика", - зазначила Каллас.

Коментуючи позицію Бельгії, яка висловила застереження щодо цього варіанту, Високий представник констатувала, що "ця пропозиція означає, що ми всі беремо на себе ризик, оскільки це європейська пропозиція, тому ризик і тягар розподіляються порівну". "Отже, я думаю, що питання, які порушила Бельгія, ми також розглянули, тому сподіваюся, що ми доведемо це до кінця", - переконана вона.

Разом з тим, Каллас зазначила, на її розуміння "Бельгія перебуває під великим тиском з боку Росії, європейських країн, а також Сполучених Штатів". "І щоб позбутися цього тиску, нам потрібна європейська пропозиція… Але я думаю, що фундаментальне питання полягає в тому, що Росія завдає шкоди Україні, тому вони також повинні нести відповідальність за репарації. І ця позика на репарації базується саме на цій ідеї", - наголосила Високий представник.

Як повідомлялося, 18-19 грудня в Брюсселі пройде засідання Європейської ради, головним питанням на якому буде фінансування України на 2026-2027 роки. Європейська комісія запропонувала два варіанти – зовнішні запозичення ЄС та репараційний кредит з основою іммобілізованих російських активів.

Варіант із запозиченнями вимагає ухвалення рішення всіма 27 країн-членів ЄС, що, як відомо, не підтримає Угорщина. Щодо репараційного кредиту, то для ухвалення цього рішення потрібна кваліфікована більшість. Вирішальним буде позиція Бельгії, адже саме в цій країні в установі Euroclear зберігається основна частина іммобілізованих російських активів. Бельгійській прем’єр-міністр вимагає надійних гарантій та справедливого розподілу фінансового тягаря у випадку дій у відповідь з боку РФ.