Інтерфакс-Україна
Події
10:46 18.12.2025

Каллас, прибувши на саміт ЄС: Репараційна позика – "найбільш життєздатний варіант" фінансування України на 2026-2027 рр.

2 хв читати
Каллас, прибувши на саміт ЄС: Репараційна позика – "найбільш життєздатний варіант" фінансування України на 2026-2027 рр.

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас переконана, що лідери зможуть ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки, і найбільш "життєздатний варіант" - це репараційна позика.

Про це вона сказала у четвер в Брюсселі, прибувши на засідання Європейської ради, яке пройде 18-19 грудня.

"Я сподіваюся, що ми ухвалимо рішення, і найбільш життєздатний варіант – це репараційна позика", - зазначила Каллас.

Коментуючи позицію Бельгії, яка висловила застереження щодо цього варіанту, Високий представник констатувала, що "ця пропозиція означає, що ми всі беремо на себе ризик, оскільки це європейська пропозиція, тому ризик і тягар розподіляються порівну". "Отже, я думаю, що питання, які порушила Бельгія, ми також розглянули, тому сподіваюся, що ми доведемо це до кінця", - переконана вона.

Разом з тим, Каллас зазначила, на її розуміння "Бельгія перебуває під великим тиском з боку Росії, європейських країн, а також Сполучених Штатів". "І щоб позбутися цього тиску, нам потрібна європейська пропозиція… Але я думаю, що фундаментальне питання полягає в тому, що Росія завдає шкоди Україні, тому вони також повинні нести відповідальність за репарації. І ця позика на репарації базується саме на цій ідеї", - наголосила Високий представник.

Як повідомлялося, 18-19 грудня в Брюсселі пройде засідання Європейської ради, головним питанням на якому буде фінансування України на 2026-2027 роки. Європейська комісія запропонувала два варіанти – зовнішні запозичення ЄС та репараційний кредит з основою іммобілізованих російських активів.

Варіант із запозиченнями вимагає ухвалення рішення всіма 27 країн-членів ЄС, що, як відомо, не підтримає Угорщина. Щодо репараційного кредиту, то для ухвалення цього рішення потрібна кваліфікована більшість. Вирішальним буде позиція Бельгії, адже саме в цій країні в установі Euroclear зберігається основна частина іммобілізованих російських активів. Бельгійській прем’єр-міністр вимагає надійних гарантій та справедливого розподілу фінансового тягаря у випадку дій у відповідь з боку РФ.

Теги: #саміт_єс #каллас

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 18.12.2025
Проєкт висновків саміту ЄС містить позитивне рішення щодо репараційного кредиту Україні з основою росактивів

Проєкт висновків саміту ЄС містить позитивне рішення щодо репараційного кредиту Україні з основою росактивів

11:37 18.12.2025
Зеленський прибув на саміт ЄС, виступить о 12:00

Зеленський прибув на саміт ЄС, виступить о 12:00

11:33 18.12.2025
Канцлер Мерц: Ми можемо досягти угоди щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр. з основою росактивів

Канцлер Мерц: Ми можемо досягти угоди щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр. з основою росактивів

11:31 18.12.2025
Науседа: Рішення про фінпідтримку України назріло давно

Науседа: Рішення про фінпідтримку України назріло давно

11:11 18.12.2025
Зеленський прибув до Брюсселя

Зеленський прибув до Брюсселя

11:10 18.12.2025
Кошта, прибувши на саміт ЄС: Ми не вийдемо з цього засідання, доки не знайдемо рішення щодо фінпідтримки України

Кошта, прибувши на саміт ЄС: Ми не вийдемо з цього засідання, доки не знайдемо рішення щодо фінпідтримки України

17:09 16.12.2025
Головним пунктом порядку денного саміту ЄС буде Україна – високопосадовий європейський дипломат

Головним пунктом порядку денного саміту ЄС буде Україна – високопосадовий європейський дипломат

16:01 16.12.2025
Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

Кошта запросив Зеленського на саміт ЄС

18:37 15.12.2025
Каллас про можливість відмови України від НАТО: це українцям вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру

Каллас про можливість відмови України від НАТО: це українцям вирішувати, чим вони готові пожертвувати заради миру

18:17 15.12.2025
Каллас про репараційний кредит Україні: хто завдає шкоди, той повинен платити

Каллас про репараційний кредит Україні: хто завдає шкоди, той повинен платити

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

Зеленський: На запит США розглядалися лише президентські вибори, щодо онлайн-голосування поки консенсусу з Радою нема

Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

Відмова Україні у використанні активів РФ зірве діалог та дипломатичний трек, вважає Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться погодити мирний план, кошти з активів РФ підуть повністю на відбудову

ОСТАННЄ

Скасування графіків відключень е/е наразі неможливе через щоденні обстріли – Міненерго

Окупанти захопили 15 кв. км на трьох напрямках за добу, зокрема в районі Покровська - DeepState

Глава МВС: Застосунок 112 вже доступний для завантаження

Росіяни за добу 18 разів обстріляли Донеччину, загинули троє людей – ОВА

Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

Зеленський: На запит США розглядалися лише президентські вибори, щодо онлайн-голосування поки консенсусу з Радою нема

Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

Відмова Україні у використанні активів РФ зірве діалог та дипломатичний трек, вважає Зеленський

Зеленський: Якщо вдасться погодити мирний план, кошти з активів РФ підуть повністю на відбудову

Українська команда вже на шляху до США для продовження переговорів у п’ятницю та суботу – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА