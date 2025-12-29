Інтерфакс-Україна
Події
11:01 29.12.2025

Зеленський анонсував зустріч лідерів країн Коаліції охочих після зустрічі в Україні на рівні радників у січні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу над зустріччю радників лідерів країн-партнерів у січні, після якої має відбутися особиста зустріч лідерів країн Коаліції охочих, потім – їх зустріч з президентом США Дональдом Трампом, а за нею буде плануватися можлива зустріч з представниками РФ.

"Перед усім ми хочемо зараз зустріч на рівні радників в найближчі дні. Рустам Умєров вже з’єднався з усіма радниками, американськими і європейськими. Ми хочемо таку зустріч і я думаю, що ми зробимо все, щоб ця зустріч була в Україні нарешті", - сказав Зеленський журналістам у понеділок після перемовин з Трампом у неділю у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США).

"Далі ми підготуємо на рівні радників всі документи і буде зустріч на рівні лідерів Європи спочатку з Україною в такому широкому складі - це кваліція охочих. Я почав її обговорювати одразу після зустрічі з президентом Трампом. Я вже з’єднався з президентом Макроном, з кількома іншими нашими партнерами і буду продовжувати ці консультації. І буде така зустріч", - додав він.

Після цієї зустрічі, за словами президента України, будуть погоджені документи на рівні всіх лідерів і "будемо готувати зустріч з президентом Трампом і з європейськими лідерами".

"Ми всі налаштовані серйозно, щоб ці зустрічі, про які я вам сказав, вони відбулись в січні. І після цього думаю, що якщо все буде йти крок за кроком, то після цього вже буде зустріч в тому чи іншому форматі з росіянами. Ми ще раз це підкреслюємо: ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили", - додав Зеленський.

Теги: #коаліція_охочих

