Туск: Коаліція охочих проведе в Парижі переговори щодо підтримки України та гарантій безпеки

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Коаліція охочих у вівторок проведе у Парижі переговори щодо підтримки України та можливих гарантій безпеки.

"Ми будемо обговорювати деталі Паризької декларації. Ця декларація ще не буде зобов'язанням, але стане підтвердженням волі до повної співпраці з метою гарантування безпеки, підтримки України, відновлення України після війни, а надто – досягнення чесних і безпечних умов миру або принаймні перемир'я", - цитує у соцмережі Х його слова перед вильотом Канцелярія прем'єра. "

"Метою цієї паризької зустрічі є зближення та уніфікація позицій Європи та США. Тільки такий тиск може змусити росіян серйозно поставитися до питання припинення вогню, а потім і до миру", - заявив Туск.

Він додав, що не виключає того, що підписання документів, які остаточно затвердять спільну американо-європейську позицію, відбудеться найближчими днями, "можливо у Вашингтоні, хоча це питання залишається відкритим".