10:54 29.12.2025

Трамп обговорив з Путіним всі пункти проєкту угоди про припинення війни і сказав, на що той готовий, – Зеленський

Фото: @zelenskyy.official Facebook

Президент США Дональд Трамп обговорив з Володимиром Путіним всі 20 пунктів проєкту угоди про припинення війни та отримав відповідь від нього, на які з них той погодився, повідомив президент України Володимир Зеленський, не уточнивши, про які саме пункти йдеться.

"Президент Трамп мені сказав, що він проговорив, була довга розмова з Путіним. Він проговорив всі 20 пунктів плану, пункт за пунктом. І я йому за це подякував. Це важливо, щоб ми всі були в одному контексті, і щоб вони проговорювали саме цей документ, а не інші якісь документи. І він сказав, на що Путін готовий", - сказав Зеленський журналістам у понеділок за підсумками перемовин з Трампом у неділю у Мар-а-Лаго в Палм-Біч (Флорида, США).

"Я про це не хочу зараз говорити деталі. Але я сказав президенту (Трампу – ІФ-У), що для нас дуже важливо, це не перший раз, коли Путін щось говорить, а робить інші справи. Для нас важливо, щоб слова співпадали з діями", - додав президент України.

