Інтерфакс-Україна
Події
09:56 18.12.2025

Туск про саміт ЄС: Або рішення про фінпідтримку України сьогодні, або кров завтра

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляє, що перед лідерами Європейського союзу стоїть простий вибір – чи сьогодні ухвалити рішення про фінансову підтримку України на 2026-2027 роки, чи "кров завтра".

Прибувши у четвер в Брюссель на засідання Європейської ради, Туск сказав: "Зараз у нас простий вибір: або гроші сьогодні, або кров завтра, і я говорю не лише про Україну, я говорю про Європу, і це наше рішення, і тільки наше".

На його переконання, "всі європейські лідери нарешті повинні взяти на себе цю відповідальність".

Як повідомлялося, 18-19 грудня в Брюсселі пройде засідання Європейської ради, головним питанням на якому буде фінансування України на 2026-2027 роки. Європейська комісія запропонувала два варіанти – зовнішні запозичення ЄС та репараційний кредит з основою іммобілізованих російських активів.

Варіант із запозиченнями вимагає ухвалення рішення всіма 27 країн-членів ЄС, що, як відомо, не підтримає Угорщина. Щодо репараційного кредиту, то для ухвалення цього рішення потрібна кваліфікована більшість. Вирішальним буде позиція Бельгії, адже саме в цій країні в установі Euroclear зберігається основна частина іммобілізованих російських активів. Бельгійській прем’єр-міністр вимагає надійних гарантій та справедливого розподілу фінансового тягаря у випадку дій у відповідь з боку РФ.

Теги: #єврорада #туск

