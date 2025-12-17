Рішення саміту ЄС матимуть наслідки як для України, так і для самого Союзу

Автор: Ірина Сомер

У четвер в Брюсселі розпочнеться засідання Європейської ради, яке вже називають "екстраординарним", оскільки за всю історію існування Європейського союзу лідерам не доводилося ухвалювати рішення щодо третьої країни – не члена спільноти, наслідки якого вплинуть не тільки на Україну, але й на сам Європейський союз.

Саме українське питання є головним та найскладнішим у порядку денного засідання, передбачити рішення щодо якого неможливо. Мова йде про фінансову підтримку Києва на наступні два роки – 2026-2027.

На столі було два варіанти фінансування, запропоновані Європейською комісією: так звана "репараційна позика" з основою з іммобілізованих активів РФ та запозичення ЄС. Причому для ухвалення запозичень ЄС було потрібно одноголосне рішення, а для репараційного кредиту – кваліфікована більшість.

"Від нас залежить, як фінансувати боротьбу України", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи напередодні засідання Ради в Європейському парламенті.

За її словами, згідно з оцінками МВФ та самого ЄС, потреби України на 2026-й та 2027-й роки становлять близько EUR137 млрд. "Європа повинна покрити дві третини, тобто 90 млрд євро, і справа не лише в цифрах. Йдеться про посилення здатності України забезпечити справжній, справедливий, тривалий мир, який захищає Україну, а отже, і Європу", - сказала президент Єврокомісії.

Минулого тижня ЄС ухвалив рішення про тривалу, на невизначений термін, іммобілізацію російських активів, більшість з яких знаходиться в бельгійському Euroclear. "Це - вирішальний крок, який посилає дуже сильний політичний сигнал. Це означає, що російські активи залишатимуться знерухомленими, доки ми не вирішимо інакше, доки Росія не припинить війну і доки Росія належним чином не виплатить Україні репарації за завдану шкоду", - сказала фон дер Ляєн.

Рішення про тимчасову іммобілізацію російських активів було ухвалено кваліфікованою більшістю, за виключенням Угорщини та Словаччини.

Також нещодавно стало відомо, що Угорщина вже виступила проти варіанту щодо фінансування України за рахунок запозичень ЄС. Тому єдиною життєздатною пропозицією для обговорення лідерами під час засідання Європейської ради залишається репараційна позика.

За словами європейського високопосадовця, обізнаного з перебігом переговорів з цього питання, саме пропозиція щодо репараційного кредиту знаходить підтримку серед більшості країн-членів ЄС. Супротив чинить Бельгія, яка вимагає суттєві гарантії та справедливий розподіл фінансового тягаря, адже в разі судових позовів з боку РФ ця країна буде нести відповідальність.

Європейський високопосадовець підтвердив, що "всі лідери чудово усвідомлюють непропорційні ставки Бельгії у вирішенні питання репараційного кредиту". "Переговори щодо репараційної позики відбуваються переважно і здебільшого навколо занепокоєння Бельгії. І я думаю, що це також ознака того, що лідери усвідомлюють, що стоїть на кону для Бельгії. Тому переговори зводяться до того, щоб розділити з Бельгією будь-які ризики чи витрати, які можуть виникнути в результаті цього рішення", - розповів він.

Станом на сьогодні група країн, яка підтримує прагнення Бельгії знайти альтернативні схемі репараційній позиці, складається з Італії, Болгарії, Мальти та Чеської Республіки. У звітах ЄС вони описуються як "коаліція під керівництвом Бельгії" або "сім скептиків", враховуючи також Угорщину та Словаччину.

Обговорення українського питання буде тривати і під час засідання Європейської ради. Останнє слово має сказати прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, який вже заявив, що "він – не Орбан", сигналізуючи, що Бельгія хоче знайти рішення щодо фінансування України.

Безпосередньо серед країн-членів ЄС є розуміння того, що рішення має бути ухвалено, інакше це буде політично безвідповідально. "Є значна більшість країн, яка відчуває, що ми повинні вирішити фінансову ситуацію. Ще є кілька країн, які бачать інші шляхи і хочуть дослідити інші можливості. Але справжня ставка зараз на репараційний кредит, і ми досить далеко просунулися в цьому питанні", - сказав високопосадовий європейський чиновник, обізнаний з ходом обговорення.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта попередив глав держав та урядів країн ЄС, що вони не поїдуть додому доти, доки рішення не буде знайдено. "Як завжди, я намагатимуся провести нашу зустріч в один день. Але моїм головним пріоритетом є виконання важливих рішень, які необхідно прийняти, зокрема щодо фінансування України", - написав він у своєму листі-запрошенні.

Лідери ЄС, окрім фінансового аспекту підтримки України обміняються думками щодо поточних мирних переговорів, які тривають під лідерством США.

Засідання Європейської ради розпочнеться у четвер, 18 грудня, о 10.00 (11.00 по Києву) з традиційного обміну думками з президентом Європейського Парламенту Робертою Метсолою. Після цього до лідерів звернеться президент України Володимир Зеленський, який на запрошення Кошти особисто буде на засіданні, і далі робота лідерів ЄС продовжиться у складі 27 учасників.