16:44 18.12.2025

Активи Росії мають бути використані для захисту від агресії РФ та відбудови – звернення Зеленського до Євроради

Активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії – якщо війна не закінчиться найближчим часом, зокрема на закупівлю зброї в Європі та США, та для відбудови того, що було зруйноване російськими атаками, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Так само як конфіскують гроші у наркоторговців і вилучають зброю в терористів, активи Росії мають бути використані для захисту від російської агресії та відбудови того, що було зруйноване, саме зруйноване, російськими атаками. Це етично. Це справедливо. І це правомірно – підтверджено оцінкою численних спеціалістів", - сказав він, звертаючись до учасників засідання Євроради, що проходить у Брюсселі у четвер.

Зеленський наголосив, що "це рішення має ухвалити Європа, а не хтось інший, хто тисне на Європу або знову намагається продати європейські інтереси в Москві". На його думку, "якщо – або коли – буде ухвалене це рішення про повне використання російських активів для захисту від російської агресії, то (…) згодом для всіх стане очевидним, що це був правильний вибір, який зробив Європу сильнішою".

"Я хочу дуже чітко заявити: якщо найближчим часом війна не закінчиться дипломатичним шляхом, а Росія й надалі демонструватиме, що хоче продовжувати війну й посилити атаки наступного року, ми використаємо ці кошти переважно на зброю", - додав Зеленський.

"І значна їх частина буде витрачена на європейську зброю, тобто ці гроші підтримають вашу промисловість. І звісно, більша частина цих коштів має працювати на користь Європи – на європейську та українську збройову промисловість", - наголосив він.

"Але нам також потрібно залишатися гнучкими й мати змогу купувати те, що Європа поки не виробляє. Прикро, але це факт. Зокрема, це зброя зі Сполучених Штатів, як-от ракети для ППО та інші системи, серед іншого через ініціативу PURL. І це також ознака того, що Америка залишається частиною процесу. І я знаю, я дійсно знаю, шановні лідери, що не всім подобається ініціатива PURL. Але як інакше нам пережити цю зиму? Нам потрібні ракети для систем Patriot", - сказав президент України.

І навпаки, за його словами, якщо "дипломатія спрацює і Росія почне здійснювати реальні кроки для припинення війни, то заморожені російські активи слід використати для відновлення після агресії. І це знову ж таки справедливо, що Росія платить за те, що вона зруйнувала. Це також означає гроші для європейських компаній – тих, які допомагатимуть у відбудові".

Звертаючись до учасників, Зеленський зазначив, що "якщо зараз не буде європейського рішення, то всі слова, які ми чули роками, про нашу європейську солідарність, автономію та здатність Європи захищати глобальну справедливість не матимуть сенсу. Якщо цього не зробити зараз, росіяни – і не тільки вони – відчують, що Європу можна перемогти. Поразка – це точно не те, що потрібно європейцям. Вашим людям потрібно, щоб Європа захищала свої ресурси та залишалася в центрі глобальних процесів".

"Жодних винагород для агресора – це основний принцип миру. І саме це зараз треба підтвердити. Пропозиція Європейської комісії щодо репараційного кредиту передбачає розумний і справедливий підхід. І це має стати вагомим внеском Євросоюзу в посилення позицій України за переговорним столом", - наголосив Зеленський.

"Якщо ми знатимемо і якщо Путін знатиме, що ми можемо зберігати стійкість щонайменше ще кілька років, його мотивація для затягування цієї війни стане набагато слабшою. І саме так має працювати тиск на агресора – тиск, що приносить мир", - додав він.

Теги: #зеленський #єврорада

