У Львові стартувало неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ

У Львові в четвер, 11 грудня, розпочалося неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час заходу обговорять можливість впровадження підходу "frontloading" – механізму, який дозволить Україні та Молдові розпочати підготовку до наступних етапів переговорів ще до їхнього офіційного старту. Це тимчасове, але стратегічно значуще рішення, покликане мінімізувати наслідки угорського вето", - написав Козицький у Facebook.

Він вказав, що участь у засіданні беруть європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос, міністерка з європейських справ Данії Марі Б’єрре, віце-прем’єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, міністри та представники дипломатичного корпусу різних держав.

"Сама зустріч має сильний політичний зміст. Її проведення у Львові – чіткий сигнал: Європа підтримує нас", - наголосив Козицький.