Інтерфакс-Україна
Події
13:41 11.12.2025

У Львові стартувало неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ

1 хв читати
У Львові стартувало неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ

У Львові в четвер, 11 грудня, розпочалося неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Під час заходу обговорять можливість впровадження підходу "frontloading" – механізму, який дозволить Україні та Молдові розпочати підготовку до наступних етапів переговорів ще до їхнього офіційного старту. Це тимчасове, але стратегічно значуще рішення, покликане мінімізувати наслідки угорського вето", - написав Козицький у Facebook.

Він вказав, що участь у засіданні беруть європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос, міністерка з європейських справ Данії Марі Б’єрре, віце-прем’єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка, міністри та представники дипломатичного корпусу різних держав.

"Сама зустріч має сильний політичний зміст. Її проведення у Львові – чіткий сигнал: Європа підтримує нас", - наголосив Козицький.

Теги: #козицький #рада_єс #львів #засідання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:01 11.12.2025
Віцеспікери парламентів України та Польщі відкрили у Львові 14-ту сесію Парламентської асамблеї

Віцеспікери парламентів України та Польщі відкрили у Львові 14-ту сесію Парламентської асамблеї

14:03 09.12.2025
У середу відбудеться друге засідання ТСК щодо "плівок Міндіча" – нардеп Железняк

У середу відбудеться друге засідання ТСК щодо "плівок Міндіча" – нардеп Железняк

18:58 04.12.2025
"Еко-Оптіма" Козицького в 2026р. планує добудувати Сокальську ВЕС 40 МВт та почати ВЕС Белз 100 МВт

"Еко-Оптіма" Козицького в 2026р. планує добудувати Сокальську ВЕС 40 МВт та почати ВЕС Белз 100 МВт

12:05 04.12.2025
У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

16:32 02.12.2025
Рютте: В рамках зустрічі глав МЗС НАТО пройде засідання Ради Україна-НАТО

Рютте: В рамках зустрічі глав МЗС НАТО пройде засідання Ради Україна-НАТО

14:28 01.12.2025
Шмигаль: Важливим джерелом фінансування оборони має стати механізм, що базуватиметься на заморожених активах РФ

Шмигаль: Важливим джерелом фінансування оборони має стати механізм, що базуватиметься на заморожених активах РФ

16:14 25.11.2025
Стармер перед засіданням Коаліції охочих переговорив із Зеленським

Стармер перед засіданням Коаліції охочих переговорив із Зеленським

17:23 24.11.2025
Керівний комітет Української платформи донорів обговорив репатріаційну позику та нову програму МВФ - Свириденко

Керівний комітет Української платформи донорів обговорив репатріаційну позику та нову програму МВФ - Свириденко

13:34 24.11.2025
Мер Львова: Будь-яка зброя на території школи — за межею допустимого

Мер Львова: Будь-яка зброя на території школи — за межею допустимого

11:12 24.11.2025
Батько учня влаштував стрілянину на подвір’ї школи у Львові, поранено людину

Батько учня влаштував стрілянину на подвір’ї школи у Львові, поранено людину

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: Очікуємо зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

Сили оборони знищили 85 повітряних цілей противника, було влучання 69 БпЛА та однієї балістичної ракети – Генштаб ЗСУ

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

ОСТАННЄ

Мобільне укриття "Ковальська" отримало сертифікацію ДСНС

Прогнозувати строки відновлення Херсонської ТЕЦ неможливо, станція під постійним вогнем – ОВА

ДТП з шкільним автобусом сталася в Дніпропетровській області, загинули 2 дорослих, постраждала дитина

Європа не змогла компенсувати скорочення військової допомоги США Україні – Кільський інститут економіки

Свириденко: Очікуємо зменшення тривалості відключень світла вже цими вихідними

Омбудсман звинуватив Мінкультури у блокуванні передачі Костелу Св.Миколая в Києві релігійній громаді

До проєкту Sandbox відтепер зможуть долучитися ФОП для тестування технологічних продуктів — Мінцифри

Глава Міненерго звільнив Зубрія та Стрільця з НР ОГТСУ

Мерц: мир для України не може бути укладений без європейців та не зашкодити інтересам ЄС та НАТО

САП вимагає визнати необґрунтованими активи начальника закарпатського митного поста на понад 4,5 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА