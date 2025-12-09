Інтерфакс-Україна
14:03 09.12.2025

У середу відбудеться друге засідання ТСК щодо "плівок Міндіча" – нардеп Железняк

В середу відбудеться засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України по розслідуванню фактів правопорушень, зафіксованих на так званих "плівках Міндіча", частину записів з яких раніше було оприлюднено Національним антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП), повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

ТСК, зокрема заслухає керівництва Державного бюро розслідувань (ДБР), Служби фінансового моніторингу та Державної прикордонної служби.

"Тематика цього разу буде звужена (тому сподіваюсь буде не 5 годин) до заявленої раніше: заслуховування керівництва ДБР щодо перевірки залученості своїх працівників до діяльності злочинної організації Міндіча-Єрмака; заслуховування керівництва ФінМону щодо подальшої взаємодії НАБУ та САП, а також розшуку і блокуванню активів Міндіча, Цукерманів та інших членів злочинної організації; заслуховування керівництва ДержПрикордон служби щодо можливого сприяння виїзду Тимуру Міндічу через пропускний пункт", - написав Железняк у телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що на засідання ТСК запрошені голова НАБУ та САП, а також керівники профільних підрозділів "щодо просування "Мідас" та можливих перешкод в цьому процесі, які можуть створювати інші державні органи (чи окремі політики)", а також всі члени ТСК та інші народні депутати України.

Железняк повідомив, що буде забезпечено онлайн трансляцію засідання ТСК.

