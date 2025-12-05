Інтерфакс-Україна
Події
11:35 05.12.2025

Свириденко до Железняка: Ознайомте мене з фактами, а я прийму відповідне управлінське рішення щодо Кулеби

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко попросила народного депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос") ознайомити її з фактами, які будуть підставами для звільнення віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

"Яка підстава, щоб уряд сьогодні відсторонив від займаної посади або звільнив (Кулебу - ІФ-У)? Ви кажете про наявність якихось фактів. Якщо у вас є ці факти, будь ласка, ознайомте мене з ними, а я як очільник уряду прийму відповідне управлінське рішення",  - сказала вона під час "години запитань" до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, відповідаючи на запитання, коли вона ініціює відставку Кулеби.

Як повідомлялося, раніше народний депутат Железняк ініціював звільнення Олексія Кулеби з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України. Парламентар заявив, що Кулеба і голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін начебто можуть бути причетні до корупції на будівництві фортифікацій.

Теги: #железняк #свириденко #кулеба

