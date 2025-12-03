Інтерфакс-Україна
Події
14:09 03.12.2025

Голосування за Держбюджет-2026 покаже фактичну наявність коаліції - Железняк

Голосування за Державний бюджет на наступний рік покаже фактичну наявність монобільшості, вважає перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Голосування за бюджет покаже наявність коаліції де-факто, а не де-юре", – сказав Железняк на брифінгу у середу.

Він прогнозує, що бюджет у другому читанні підтримують близько 254 народних депутатів з різних фракцій.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у порядку денному Верховної Ради на середу - розгляд у другому читанні законопроєкту про Державний бюджет України на 2026 рік.

В монобільшості - фракції "Слуга народу", за даними сайту парламенту, 229 народних депутатів.

