14:01 04.12.2025

Рада прийняла закон про імпортні пільги виробникам дронів

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 4 грудня, підтримала в другому читанні в цілому законопроєкти №14169 та №14170 з розширення випадків надання пільг при імпорті в Україну, який здійснюють розробники та виробники дронів, машин механізованого розмінування, активних засобів протидії технічним розвідкам.

Підтримали в цілому обидва законопроєкти 272 парламентарії.

"Чому це настільки важливо? Тому що ці зміни зменшують собівартість виробництва, знімають непотрібні бар’єри, дозволяють підприємствам швидше отримувати комплектуючі й одразу вкладати ресурси у виробництво, а головне - прискорюють постачання сучасних технологічних рішень нашим силам оборони", - прокоментував прийняття закону очільник Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Пільги стосуватимуться товарів для виробництва/модернізації дронів (БпЛА), машин розмінування, засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби), везення симуляторів бойових дій також буде без ПДВ.

Крім того, уточнюється питання списання знищених/забракованих деталей.

Також закон дозволяє виробникам реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос"), законом закладено продовження пільг: до 2027 року – для БпЛА, прицілів, тепловізорів тощо, а до 2029 року – для вітроенергетичних генераторів та обладнання для енергетики, що відновлюється.

Раніше Железняк наголошував, що крім МВФ, проти законопроєктів виступило Міністерство фінансів та Євросоюз. За його словами, орієнтовна вартість пільг складає 20-40 млрд грн.

Як повідомляв агентству "Інтерфакс-Україна" Гетманцев, МВФ навіть надіслав офіційний лист проти ініціативи. Проте 13 листопада на засіданні фінкомітету міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що міністерство підтримує таке рішення.

"Ми розуміємо потребу щодо завезення безпілотних систем і інших засобів, тому, розуміючи цю потребу, ми водночас хочемо зазначити, що в нас є певні зобов'язання, яким це може суперечити", – сказав Марченко, проте додав, що в вирішенні питання є потреба і політичний характер.

Теги: #законопроєкт #железняк #гетманцев

