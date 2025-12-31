Уряд вніс на розгляд Ради законопроєкт щодо наближення українського морського судноплавства до стандартів ЄС

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються торговельного мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах", повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, законопроєкт №14344 спрямований на вдосконалення законодавчих основ організації судноплавства, зокрема, державної системи забезпечення безпеки судноплавства на морі та на внутрішніх водних шляхах.

Документ пропонує внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України, законів України "Про транспорт", "Про внутрішній водний транспорт", "Про морські порти України" та деяких інших актів українського законодавства, які, серед іншого, передбачають визначення та унормування принципів забезпечення безпеки мореплавства в територіальному морі, внутрішніх водах, в морських портах, на внутрішніх водних шляхах. Вони визначають основи формування та реалізації державної політики у судноплавстві, регулюванні торговельного мореплавства відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, інших міжнародних договорів України.

В законопроєкті переглянуто функції Адміністрації судноплавства, деталізовано статус капітана морського порту, наділення його повноваженнями, як провідного організатора у забезпеченні безпеки судноплавства на відведеній йому морській акваторії, розподілено повноваження та функції начальника морського порту (на чолі адміністрації морського порту) і капітана морського порту (на чолі служби капітана морського порту).

Передбачено відновлення науково-аналітичної діяльності у сфері мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах; запроваджується міжнародний режим охорони суден, морських портів і портових об’єктів, механізм контролю суден в морському порту, удосконалюється регулювання морського лоцманського проведення та регулювання руху суден, а також вимоги щодо кваліфікації палубної команди суден внутрішнього плавання.

Документ уточнює класифікації внутрішніх водних шляхів морського характеру, впроваджує вимоги до поводження з відходами з суден в морських портах, спрощує процедури адмінхарактеру, прибирає зайві адмінбар’єри тощо.