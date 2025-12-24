Інтерфакс-Україна
12:04 24.12.2025

ВАР систематизувала податкові пріоритети агросектору на 2026р

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) визначила ключові податкові пріоритети агросектору України на 2026 рік і перелік питань, що потребують законодавчого врегулювання, та поінформувала про них під час зустрічі голову комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

"Ми вдячні податковому комітету за рішення, які вже дали реальний ефект для агросектору. Зокрема, питання форми №2 фактично втратило свій сенс, і це важливий крок у боротьбі з корупційними практиками. Водночас сьогодні держава недоотримує значні кошти через неефективне використання земель, майна та ресурсів. Йдеться про десятки мільярдів гривень, які можна було б залучити до бюджету за умови системного аудиту та управлінських рішень. Саме в цьому напрямі, на нашу думку, варто посилити роботу у 2026 році", — процитувала пресслужбаа асоціації виступ голови ВАР Андрія Дикуна.

Представники ВАР порушили низку системних податкових питань, зокрема щодо запровадження зниженої ставки акцизу на дизельне пальне для аграріїв після завершення війни — на рівні 50% від максимальної ставки з обмеженням обсягів пільгового пального залежно від площ офіційно оброблюваних земель.

Окремий блок дискусії стосувався врегулювання податкових проблем підприємств із тимчасово окупованих територій. Йшлося, зокрема, про визнання вартості майна, що залишилося в окупації, збитками без коригування фінансового результату до моменту деокупації; ненарахування ПДВ на таке майно; звільнення перереєстрованих підприємств від відповідальності за невиконання податкових зобов’язань, строки виконання яких припали на період окупації.

ВАР наголосила на необхідності розгляду парламентом законопроєкту №14226 щодо повернення аграріям надлишково сплаченого мита на сою та ріпак. Аграрії вказали на необхідність усунення випадків подвійного застосування мінімального податкового зобов’язання незалежно від строку користування земельною ділянкою. Окремо було розглянуто потребу внесення змін до Податкового кодексу щодо скасування нарахування ПДВ у разі знищення тварин під час ліквідації спалахів африканської чуми свиней.

За підсумками обговорення сторони домовилися продовжити координацію дій у межах підготовки податкових рішень, спрямованих на підтримку аграрного сектору України та збереження прогнозованих умов роботи для бізнесу у 2026 році, резюмували у ВАР.

Теги: #вар #гетманцев

