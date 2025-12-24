Інтерфакс-Україна
Економіка
17:28 24.12.2025

Гетманцев запитав Мінфін про причину зволікання з дозволом для ДПС блокувати сайти нелегальної торгівлі алкоголем і тютюном

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся до Міністерства фінансів з вимогою надати пояснення щодо причин унеможливлення блокування Державною податковою службою (ДПС) веб-сайтів, які нелегально реалізують алкогольну та тютюнову продукцію.

Нардеп нагадав, що минув рік із дати прийняття закону №4115, яким дозволили ДПС блокувати "тіньовиків" – веб-сайти з нелегальною алкогольною та тютюновою продукцією.

"Кабміну знадобився майже рік на прийняття постанови, якою затверджено порядок створення та ведення реєстру адрес легальних інтернет-магазинів з продажу тютюнової та алкогольної продукції, але прийнята постанова не робить механізм діючим, адже ще потрібен наказ МФУ про порядок подання ліцензіатами інформації до зазначеного реєстру", - написав він у Телеграм-каналі.

Він висловив обурення через зволікання уряду при прийняті простих і необхідних для детінізації рішень.

Голова фінкомітету звернувся до Мінфіну з листом про надання пояснень про причини зриву механізму блокувань ДПС і вимагає притягнути винних у цьому осіб до відповідальності.

Згідно із законом №4115, в Україні переглянуто графік поетапного підвищення акцизного податку на сигарети, переведено ставки із гривень у євро і встановлено досягнення кінцевої мети EUR90 за 1000 сигарет у 2028 році.

З урахуванням рівня акцизів 2516,54 грн, або EUR57,4 на момент ухвалення закону, підвищення акцизу на сигарети 2025 року становитиме 35,8%. У 2026 році акцизний податок на них становитиме EUR82, у 2027 році - EUR86, для ТВЕНів відповідно EUR70,8 і EUR71,14.

Повноваження ДПС блокувати сайти з нелегальним алкоголем та тютюном з’явилися завдяки базовому закону №3817-IX, який часто згадується разом із №4115 у контексті реформи ринку. Згідно з документом, ДПС має виявляти інтернет-сторінки, де продають алкоголь, тютюн або рідини для вейпів без ліцензій чи з порушеннями (наприклад, без акцизних марок), надсилати вимогу власнику сайту або хостинг-провайдеру. У разі відмови усунути порушення ДПС має право ініціювати обмеження доступу до такого ресурсу через провайдерів.

Щоб вивести торгівлю з "тіні", закон впровадив жорстке правило для інтернет-продажів підакцизних товарів: оплата має здійснюватися виключно у безготівковій формі (карткою на сайті або через банківський переказ), кожен магазин зобов’язаний мати ліцензію, інформація про доменне ім’я (адресу сайту) має бути внесена до спеціального реєстру ДПС.

За порушення правил онлайн-торгівлі передбачені суворі штрафи: за продаж через інтернет без використання безготівкових розрахунків — штраф у розмірі 100% вартості реалізованої продукції, а за відсутність сайту в реєстрі ДПС або торгівлю без ліцензії - конфіскація товару та штраф у десятки тисяч гривень.

