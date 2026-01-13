Інтерфакс-Україна
Економіка
15:41 13.01.2026

Банкіри очікують стабілізації курсу гривні найближчим часом, різкого ослаблення не прогнозують

3 хв читати
Банкіри очікують стабілізації курсу гривні найближчим часом, різкого ослаблення не прогнозують

Опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри вважають, що поточне ослаблення гривні має сезонний характер і найближчим часом зміниться стабілізацією курсу, водночас більшість із них не бачить підстав для різкого або неконтрольованого послаблення національної валюти.

"Поточний тренд на ослаблення гривні варто розглядати не як затяжний негативний сценарій, а як фазу контрольованої курсової корекції, яка була закладена ще восени", – зазначив голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов.

За його словами, корекція значною мірою зумовлена сезонним підвищенням попиту на валюту наприкінці та на початку року, а також "підтягуванням" курсу до економічних реалій. Він очікує, що зі згасанням сезонних чинників, активізацією податкових платежів і зростанням пропозиції валюти з боку аграріїв ринок поступово перейде у фазу стабілізації.

"Наприкінці січня та у лютому головними орієнтирами для долара стане позначка 43,2 грн/$1", – прогнозує Мамедов.

Провідний експерт департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний також очікує швидкої стабілізації курсу. За його оцінкою, протягом найближчих одного-двох днів можливе припинення ослаблення гривні з подальшим її зміцненням до 42,80–43,00 грн/$1 із поточних рівнів 43,30–43,40 грн/$1.

"Наразі повторюється тогорічний сценарій, коли після сезонного ослаблення гривня суттєво зміцнювалася. Цього разу укріплення може бути менш вираженим, однак повернення продавців валюти на ринок після завершення періоду кінця року має підтримати курс", – зазначив він.

Коментуючи чинники курсової динаміки, Курінний зазначив, що вона залежить від активності Нацбанку та попиту на валюту, зокрема холодна зима може збільшити його через додаткові закупівлі газу. Водночас важливими чинниками залишаються міжнародна допомога та рекордний рівень золотовалютних резервів.

Директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин вважає, що поточна тенденція ослаблення може зберігатися ще протягом місяця-півтора, однак у формі коливань в обидва боки, а не односпрямованого руху.

"Об’єктивних умов для виходу курсу за межі 43,70/$1 найближчим часом немає", – зазначив він та додав, що дисбаланси на ринку залишаються значно меншими, ніж потенціал Нацбанку щодо їх згладжування.

Серед ключових чинників курсової динаміки на початку року респонденти називають сезонне зростання попиту на валюту, значний обсяг гривневої ліквідності після рекордних бюджетних виплат наприкінці року, імпорт енергоносіїв, а також наслідки війни для експортного потенціалу та енергетичної інфраструктури.

Водночас опитані експерти не бачать потреби в додаткових або екстрених діях з боку Нацбанку. За словами Мамедова, регулятор має достатній запас міцності завдяки стабільній обліковій ставці та міжнародним резервам, які перевищують $57 млрд, що дозволяє ефективно згладжувати курсові коливання без надмірних інтервенцій.

Печерицин зі свого боку зазначив, що Нацбанк може застосовувати як прямі, так і "вербальні" інтервенції для зниження тиску з боку спекулятивного попиту, водночас, на його думку, у поточних умовах прямих інтервенцій цілком достатньо для мінімізації тимчасових сезонних дисбалансів.

Начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов також зазначив, що на поточних рівнях міжбанківського ринку 43,25–43,35 грн/$1 курс має потенціал до стабілізації, а подальша динаміка значною мірою залежатиме від обсягів валютних інтервенцій регулятора.

"Курс може піти і вниз, однак повернення до 42,00 грн/$1 наразі виглядає малоймовірним – швидше орієнтиром може бути рівень близько 42,60 грн/$1", – вважає він.

Як повідомлялося, на 13 січня центробанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 43,2552 грн/$1, за день він послабився на 18 коп. та оновив історичний мінімум шостий день поспіль.

Всього з початку року Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 2,1%, тоді як за весь минулий рік – на 0,8%.

Теги: #гривня #банкіри #курс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:25 09.01.2026
Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,0757 грн/$1

Офіційний курс гривні послабився до нового мінімуму – 43,0757 грн/$1

09:44 25.12.2025
Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6828 грн/EUR1

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6828 грн/EUR1

21:22 16.12.2025
Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6684 грн/EUR1

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6684 грн/EUR1

19:11 15.12.2025
Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

Офіційний курс гривні до євро послабився до історичного мінімуму 49,6549 грн/EUR1

19:20 24.11.2025
Офіційний курс долара за тиждень зріс на 0,72%, євро – на 0,27%

Офіційний курс долара за тиждень зріс на 0,72%, євро – на 0,27%

16:14 23.10.2025
Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована – НБУ

Послаблення гривні у жовтні на 1,5% сезонне, з початку року вона зміцнилася на 0,65%, ситуація контрольована – НБУ

03:16 20.10.2025
МВФ тисне на НБУ, пропонуючи девальвацію гривні - ЗМІ

МВФ тисне на НБУ, пропонуючи девальвацію гривні - ЗМІ

17:44 17.07.2025
Понад 83% бізнесу очікує на ослаблення гривні до долара впродовж наступних 12 місяців – опитування НБУ

Понад 83% бізнесу очікує на ослаблення гривні до долара впродовж наступних 12 місяців – опитування НБУ

10:26 17.04.2025
Банки розділилися в оцінках ймовірності підвищення НБУ ставки в четвер

Банки розділилися в оцінках ймовірності підвищення НБУ ставки в четвер

11:51 21.01.2025
Група банкірів привласнила понад 5 млн грн із рахунків клієнтів - Нацполіція

Група банкірів привласнила понад 5 млн грн із рахунків клієнтів - Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

Шмигаль про три ключові завдання на посаді глави Міненерго: відновлення, стійкість і модернізація

"Укрзалізниця" тимчасово призупиняє купонні виплати по єврооблігаціях для збереження ліквідності – компанія

Інфляція в Україні в 2025р зменшилася до 8% – Держстат

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

ОСТАННЄ

Рада не змогла призначити Шмигаля першим віцепрем'єром — міністром енергетики

Торік було введено 762 МВт нової газової генерації, але темп потрібно прискорювати – Шмигаль

Шмигаль про три ключові завдання на посаді глави Міненерго: відновлення, стійкість і модернізація

Свириденко внесла у Раду подання на призначення Наталухи головою ФДМ - нардеп

Системних закриттів супермаркетів немає, держава веде переговори про збільшення постачання генераторів – Мінекономики

Повторний аукціон із приватизації "Сумихімпрому" знову зірвався через відсутність покупців

Кабмін затвердив переможця конкурсу про розподіл продукції літієвої ділянки "Добра" - Свириденко

"Ліси України" накопичили на складах понад 220 тис. куб. м дров, яких вистачить для опалення соцсфери, населення і військових

Шмигаль: Держава спрямовує 1 млрд грн на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств ОПК

Міненерго скасувало свій наказ про призначення Гавви гендиректором "Оператора ринку" на наступні три роки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА