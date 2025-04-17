Інтерфакс-Україна
Економіка
10:26 17.04.2025

Банки розділилися в оцінках ймовірності підвищення НБУ ставки в четвер

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Банки розділилися в оцінках ймовірності підвищення НБУ ставки в четвер

Національний банк України (НБУ), з огляду на прискорення інфляції до 14,6%, може підвищити облікову ставку до 16-16,5% річних на майбутньому засіданні у четвер, вважають двоє з чотирьох опитаних агентством "Інтерфакс-Україна" банкірів, тоді як двоє їх колег очікують збереження ставки на рівні 15,5% річних.

"За нашими оцінками, Національний банк України не зможе зайняти вичікувальну позицію і не реагувати на наближення показника інфляції до 15%, зокрема, з огляду на досить тривалу паузу до наступного засідання Комітету з монетарної політики, що має відбутися аж через півтора місяця – на початку червня", – сказав директор департаменту стратегії та корпоративного управління Кредобанку Роман Лепак.

Він вважає, що правління НБУ ухвалить рішення про підвищення облікової ставки принаймі на 0,5 в.п. – до рівня 16%.

На його думку, НБУ змушений враховувати зовнішні ризики, що можуть впливати на інфляційну динаміку, адже від часу попереднього рішення щодо облікової ставки ці ризики не зменшилися, а навпаки — зросли.

"Йдеться і про невизначеність щодо термінів і умов припинення активних бойових дій, і про розбалансування світових ринків внаслідок торговельними обмежень з боку США та заходів у відповідь з боку інших країн, насамперед, Китаю", – зауважив Лепак.

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв також очікує на підвищення ставки в діапазоні 0,5-1 відсоткового пункту (в.п.) – тобто до 16-16,5% річних.

"Відповідні синхронні зміни стануться за ставками інших монетарних інструментів. Так ставка за тримісячними депозитними сертифікатами, на основі якої формується дохідність гривневих депозитів для фізосіб, може сягнути 19,5-20%", - вважає експерт.

На його думку, рішення НБУ щодо зміни монетарної політики є цілком очікуваним на тлі зростаючого інфляційного тиску. Якщо підвищення ставок за депозитними сертифікатами стимулює заощадження, то розвиток кредитування в умовах "дорогих грошей" залишається викликом, водночас нова ставка навряд чи вплине на програми "єОселя" чи "5-7-9", – додав Замотаєв.

В той же час начальниця управління управлінського обліку та бізнес-аналізу ОТП Банку Інна Провотар вважає, що в нинішніх умовах логічним для Нацбанку виглядає рішення взяти паузу, щоб оцінити ефективність уже вжитих заходів та уникнути надмірного тиску на економічну активність

"Попри зростання інфляції, цього разу я не очікую зміни облікової ставки з боку НБУ. Регулятор уже тричі посилював монетарну політику за останні місяці, однак інфляційна динаміка поки не демонструє помітної чутливості до цих кроків", - зазначила вона.

"НБУ, на нашу думку, залишить облікову ставку незмінною на рівні в 15,5%, що відповідатиме базовій траєкторії ставки згідно січневого квартального прогнозу", – згоден із колегою головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

Банкір наголошує, що інфляція у березні перевищила прогноз НБУ лише на 0,3 в.п., що є слабким аргументом для підвищення ставки. Водночас спостерігається неочікуване незначне зниження реального ВВП на 0,1% р/р у IV кварталі та стримані оцінки уряду щодо зростання у січні-лютому.

"В актуальних умовах, коли інфляція, за великим рахунком, відповідає прогнозній траєкторії, а економіка сигналізує про зниження темпів зростання, залишити облікову ставку без змін, як і прогнозувалося за базовою траєкторією, виглядає як раціональне рішення", - наголосив Колодій.

Як повідомлялося, на засіданні 6 березня Нацбанк підвищив облікову ставку на 1 в.п. – до 15,5%. Це рішення підтримали семеро з 11 членів комітету монетарної політики (КМП), тоді як четверо були за збільшення її на 0,5 в.п.

Це підвищення облікової ставки стало вже третім з середини грудня 2024 року. До цього Нацбанк утримував її півроку на рівні 13%, до якого вона була знижена з 25% з липня 2023 року в 7 етапів.

Теги: #облікова_ставка #банкіри #опитування

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