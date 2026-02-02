Інтерфакс-Україна
15:54 02.02.2026

Регламент ЄС щодо повної відмови від газу з РФ набуде чинності 3 лютого

В "Офіційному журналі" ЄС у понеділок опубліковано регламент щодо повної відмови союзу від російського газового імпорту за планом REPowerEU, він набуває чинності 3 лютого, повідомила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Анна-Кайса Ітконен.

"Через шість тижнів після набуття чинності регламентом нові короткострокові та довгострокові контракти на імпорт СПГ і трубопровідного газу з Росії будуть заборонені", - сказала прессекретар на брифінгу в Брюсселі.

Що стосується чинних контрактів, вона звернулася до журналістів із посиланням на графік застосування нового регламенту, опублікований на сайті Генерального директорату ЄК з енергетики.

Регламент "встановлює правові положення для поетапного припинення імпорту природного газу з Росії". "Це історичне рішення, прийняте наприкінці минулого року, спрямоване на те, щоб раз і назавжди покласти край залежності ЄС від газу з Росії до 2027 року", - пояснюється на сайті директорату.

Ухвалений закон забороняє такі види поставок: з 25 квітня 2026 року - за короткостроковими контрактами на СПГ; з 17 червня 2026 року - за короткостроковими контрактами на трубопровідний газ; з 1 січня 2027 року - за довгостроковими контрактами на імпорт СПГ; з 30 вересня 2027 року - за довгостроковими контрактами на імпорт трубопровідного газу.

"У виняткових випадках держави-члени можуть продовжити цей термін до 31 жовтня 2027 року, якщо їхні газові сховища будуть заповнені нижче необхідного рівня", - уточнено в публікації.

