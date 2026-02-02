ПриватБанк на місяць скасував комісію за зняття готівки на касі під час оплати бізнес-картками

Фото: ПриватБанк

Державний ПриватБанк з 1 лютого 2026 року на один місяць запровадив для власників бізнес-карток Visa та Mastercard можливість знімати готівку на касах торгових точок без комісії банку під час оплати покупок, повідомила фінустанова.

"Для підприємця важливо мати швидкий доступ до коштів без зайвих витрат і втрати часу. Саме на це спрямована ця ініціатива", – прокоментував це рішення член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, слова якого наведено в повідомленні.

Згідно з умовами, максимальна сума одного зняття становить до 6 тис. грн, кількість операцій зі зняття готівки разом із покупкою – до трьох разів на день. У банку зазначили, що послуга доступна у понад 200 тис. торгових точках по всій Україні.

У ПриватБанку також зазначили, що зняття готівки на касі можливе навіть під час відключень електроенергії, коли доступ до банкоматів може бути обмеженим.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Кількість бізнес-клієнтів на початок жовтня 2025 року становила 930 тис. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 грудня 2025 року досягли 866,9 млрд грн.