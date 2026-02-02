Інтерфакс-Україна
Економіка
13:46 02.02.2026

Профспілки вкрай стурбовані негативним впливом СВАМ на українську економіку і звернулися до посла ЄС

3 хв читати

Профспілкові організації України б’ють на сполох та висловлюють стурбованість  вкрай негативним впливом на українську економіку запровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) з 2026 року і звернулися до посла ЄС.

Згідно з інформацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України (ПМГУ) у понеділок, розміщеною на сайті організації в Facebook, для України, яка вже чотири роки поспіль чинить опір російським загарбникам, введення СВАМ на загальних засадах може стати нищівним ударом. Працюючи в умовах активних воєнних дій, розірваних ланцюжків постачання, тотального браку кадрів, українська промисловість не має запасу міцності, який би дозволив впоратися з його впровадженням. Для галузей, що втратили активи через війну, зокрема для ГМК, де зруйновано близько 40% потужностей, це непосильне завдання.

Наголошується, що застосування СВАМ під час повномасштабної війни загрожує втратою робочих місць та посилює напругу у прифронтових регіонах, зокрема у стратегічних для утримання лінії фронту містах: Запоріжжі, Нікополі, Павлограді, Кривому Розі та Дніпрі. Перші наслідки вже є: минулого тижня "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР) анонсувало вимушену зупинку роботи цеху блюмінг прокатного департаменту.

"Основним фактором прийняття АМКР рішення про зупинку експлуатації цеху блюмінг прокатного департаменту у другому кварталі 2026 року стало рішення Єврокомісії про запровадження CBAM із 1 січня 2026 року без врахування об’єктивних економічних та ринкових обставин, у яких працюють українські виробники під час війни", - зазначає голова первинної організації (ПО) ПМГУ підприємства Наталя Маринюк.

При цьому констатується, що впровадження CBAM в період воєнного стану в Україні становить серйозну загрозу для української металургії, яка є експортоорієнтованою та має високу вуглецеємність. Основні наслідки включають втрату конкурентоспроможності через додаткові витрати на CBAM-сертифікати та зростання собівартості продукції, потенційне скорочення експорту, зупинку потужностей та, як наслідок, скорочення робочих місць, а на рівні держави - зниження ВВП та податків.

Так, для АМКР додаткові витрати на доступ до ринку ЄС становитиму $60-90 за тонну, що зробить продукцію неконкурентоспроможною порівняно з європейськими або менш вуглецеємними виробниками. Через це європейські клієнти підприємства вже зупинили всі замовлення, що призвело до втрати 1,25 млн тонн експорту, запланованого на 2026 рік.

Єврокомісія не взяла до уваги доводи представників Уряду України щодо застосування статті 30.7 Регламенту CBAM (ЄС) 2023/956, яка передбачає можливість відтермінування або коригування застосування CBAM для країн, що постраждали від непередбачуваних, виняткових і неспровокованих подій, які завдають серйозної шкоди економічній та промисловій інфраструктурі. Ця норма є інструментом для звільнення українського експорту від CBAM на час воєнного стану.

"Якщо Єврокомісія не прийме рішення щодо пільгового або перехідного періоду для українських виробників, то, зокрема, на АМКР це може призвести крім зупинки експлуатації цеху блюмінг прокатного департаменту ще й до зупинки доменної печі та частини передільних виробничих потужностей, наслідком чого стане скорочення робочих місць та виведення частини персоналу у простій", - йдеться у заяві.

ПО ПМГУ АМКР, з метою захисту інтересів працівників цеху блюмінг, які підлягають вивільненню, наразі проводить консультації з менеджментом підприємства щодо працевлаштування цих працівників в інших підрозділах всередині підприємства з можливістю перенавчання за рахунок компанії та збереження для них соціальних пільг та гарантій, передбачених чинним законодавством України. В умовах кадрової кризи в Україні збереження кваліфікованого персоналу є надважливим.

У прагненні захистити людей, які працюють в галузі, ПМГУ запропонувала звернутися до європейської сторони із закликом вжити заходів для пом’якшення процесу впровадження СВАМ в Україні. Серед них можуть бути: продовження терміну перехідного періоду, запровадження окремих інструментів підтримки українських виробників, створення спеціальних фондів фінансової допомоги та переоснащення виробничих потужностей, а також залучення представників профспілок до діалогу стосовно практичної реалізації механізму вуглецевого коригування.

Ініціативу підтримали ФПУ, профспілки вугільної, хімічної промисловості, енергетики, виробництва будівельних матеріалів та агропромислового комплексу. Відповідний лист направлений Послу Європейського Союзу в Україні Катаріні Матерновій, резюмується в заяві ПМГУ.

Теги: #профспілки #cbam

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 22.01.2026
Українські виробники цементу потребують рівних умов з європейськими колегами в рамках запровадження СВАМ

Українські виробники цементу потребують рівних умов з європейськими колегами в рамках запровадження СВАМ

18:00 25.12.2025
Експерт пропонує участь профспілок у наглядовій раді "Укрзалізниці"

Експерт пропонує участь профспілок у наглядовій раді "Укрзалізниці"

16:39 04.07.2025
Сергій Бизов – новий голова Федерації профспілок України

Сергій Бизов – новий голова Федерації профспілок України

14:14 12.03.2025
Потенційні втрати інвестицій в українську економіку за 5 років можуть сягнути $2,7 млрд – дослідження

Потенційні втрати інвестицій в українську економіку за 5 років можуть сягнути $2,7 млрд – дослідження

16:11 07.11.2024
Уряд розглядає всі можливі варіанти зниження впливу СВАМ на українських виробників - глава Мінприроди

Уряд розглядає всі можливі варіанти зниження впливу СВАМ на українських виробників - глава Мінприроди

14:28 23.10.2024
Ризики запровадження CBAM для економіки України будуть значними, потрібні переговори з ЄС щодо відтермінування через війну – експерти

Ризики запровадження CBAM для економіки України будуть значними, потрібні переговори з ЄС щодо відтермінування через війну – експерти

06:52 11.04.2024
Профспілки французької держслужби погрожують страйком на час Олімпіади

Профспілки французької держслужби погрожують страйком на час Олімпіади

15:56 16.09.2022
Голові профспілок Києва повідомили про підозру у зв'язку із захопленням спортивної бази та землі на Трухановому острові

Голові профспілок Києва повідомили про підозру у зв'язку із захопленням спортивної бази та землі на Трухановому острові

11:31 24.01.2022
Володимир Саєнко, заступник голови ФПУ про законопроекти, націлені на знищення профспілок

Володимир Саєнко, заступник голови ФПУ про законопроекти, націлені на знищення профспілок

08:41 09.11.2021
Міжнародна федерація профспілок виступила проти Олімпіади у Пекіні

Міжнародна федерація профспілок виступила проти Олімпіади у Пекіні

ВАЖЛИВЕ

МХП отримала заявки на викуп $330,8 млн, або 60,1% єврооблігацій-2026

Нацбанк збільшив оцінку міжнародних резервів на кінець 2026р до $65 млрд, 2027р – до $72,9 млрд

НБУ погіршив прогноз інфляції в Україні у 2026р. до 7,5%, у 2027р. - до 6%

Нацбанк погіршив прогноз росту ВВП України у 2026р. до 1,8% з 2%

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку з 15,5% до 15% річних

ОСТАННЄ

ЄІБ надасть Укрексімбанку до EUR100 млн для фінансування МСБ

Ресторанам загрожує штраф 30% за включення плати за генератор у чеки без узгодження зі споживачем — Poster POS

"Енергоатом" доотримав майже 290 млн грн від дострокового розірвання 9 контрактів після резонансного аукціону 14 січня – Герус

ПриватБанк на місяць скасував комісію за зняття готівки на касі під час оплати бізнес-картками

Ситуація на тютюновому ринку України для легальних гравців драматично погіршилася — гендиректор "Філліп Морріс"

Україна у січні-2026 досягла рекордного добового імпорту електренергії – Міненерго

Фінплан-2026 допомоги біженцям з України від ООН на 23,6% менший плану-2025, профінансованого на 43,7%

"Мотор Січ" розміщує додаткову емісію на 524,5 млн грн

В ЄС пропонують замість "стелі цін" на нафту РФ заборонити її перевезення морем - ЗМІ

"Київстар" проводить SPO на $131,3 млн із можливістю збільшення до $150,9 млн, акції подешевшали на 6,6%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА