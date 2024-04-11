Профспілки французької держслужби погрожують страйком на час Олімпіади

Найбільше профспілкове об'єднання держсектору Франції Загальна конфедерація праці (CGT) подала повідомлення про страйк у трьох розділах держслужби в термін від 15 квітня до 15 вересня, що перекриває дати Олімпіади і Паралімпіади.

"Ніякого олімпійського перемир'я", - цитує в середу Le Figaro комюніке CGT, яка, втім, уже попереджала про свій намір закликати членів профспілок до страйку під час паризьких літніх Ігор.

Видання зазначає, що ця заява з'явилася наступного дня після початку переговорів між урядом і профспілковими організаціями щодо проєкту реформи державної служби.

CGT вимагає, зокрема, "довгострокового найму на роботу; компенсації зарплати за професійне навантаження, спричинене проведенням Ігор; (...) права на відпускні дні (за рахунок невикористаних через Олімпіаду - ІФ-У) та вибір віддаленої роботи і права на відключення (від цифрових пристроїв поза робочим часом - ІФ-У)".

За інформацією Le Figaro, це повідомлення послідувало за аналогічним попередженням другої за чисельністю профспілки державних службовців - конфедерації "Форс Уврієр", яка також оголосила на початку березня про плани страйку протягом усього періоду Олімпійських ігор, вимагаючи підвищення зарплат службовців.

Своєю чергою профспілкові об'єднання Французька демократична конфедерація праці (CFDT) і Національний союз автономних профспілок (Unsa) оголосили, що на цій стадії вони не закликатимуть до страйків під час Олімпійських ігор. За словами генерального секретаря CFDT, у конфедерації немає "жодного бажання зіпсувати це свято".

Газета нагадує, що на початку березня міністр перетворень і держслужби Станіслас Геріні заявив, що "вся країна бажає, щоб не було страйків під час Олімпіади". Він тоді назвав "дуже неточним" твердження профспілок, що не вийде діалогу з урядом про підготовку Ігор, і підтвердив, що держслужбовці, залучені до роботи в дні Олімпіади, отримають премії в 500, 1000 і EUR1500 залежно від ступеня їхнього навантаження, пов'язаного з олімпійськими заходами.