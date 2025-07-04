Сергій Бизов – новий голова Федерації профспілок України

1 липня 2025 року в Києві на засіданні Ради Федерації профспілок України (ФПУ) обрано нового голову найбільшого профспілкового об’єднання країни, до складу якого входять 46 всеукраїнських галузевих профспілок та 25 територіальних профоб’єднань. Загальна чисельність членів профспілок організацій, що входять до складу ФПУ — близько 3х мільйонів осіб. Новообраний голова - Сергій Бизов — 38-річний голова Всеукраїнської профспілки захисників України, спортсменів та працівників сфер, батько трьох дітей.

Із 2020 року Сергій Бизов очолює Всеукраїнську профспілку захисників України, спортсменів та працівників сфер. У 2022 році приєднався до Добровольчого формування територіальної оборони Деснянського району №31, пішов добровольцем та проходив службу у складі 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України 2024 – 2025 рр., учасник бойових дій.

З листопада 2022 року — член Експертної ради при Представнику Уповноваженого з соціальних та економічних прав.

З серпня 2023 року — член правління Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок безробіття.

Відзначений нагородами:

Відзнака «Захиснику України» Ради національної безпеки і оборони України;

Медаль Київської міської державної адміністрації «Честь. Слава. Держава»;

Нагрудний знак «За сприяння обороні Києва».

Подяка командира батальйону «Закарпатська Січ» за волонтерську діяльність;

Подяка Головного управління розвідки за волонтерську діяльність;

Орден Архистратига Михаїла ІІ ступеня, вручений Помісною Українською Православною Церквою;

Нагрудний знак «Профспілкова відзнака» Федерації профспілок України;

Нагрудний знак Науково-дослідницького інституту публічного права;

Обрання Сергія Бизова відбулося у складний для профспілкового руху час. Новому очільнику доведеться відповідати на складні виклики, боротися за чесне ім’я ФПУ, а також протистояти спробам знищити профспілки як інституцію — і все це в умовах повномасштабної війни.

У своєму виступі після обрання Сергій Бизов наголосив:

«Ми стоїмо перед викликами, які вимагають нових підходів до захисту працівників. Моє головне завдання — зробити профспілки ефективним інструментом підтримки кожного, хто працює на благо країни».

Новий голова Федерації профспілок України має перезавантажити та посилити діалог із державними інституціями та роботодавцями, сприяти протидії зовнішньому тиску та сприяти забезпеченню соціального захисту для мільйонів працівників.

Інформуємо, що Григорій Осовий – голова Федерації профспілок України з 2014 року, 24 червня ц.р. подав у відставку на тлі передачі від АРМА символу профспілкового руху – Будинку профспілок на Майдані Незалежності в руки приватного управителя, виселення профспілок з їх законної власності, та ряду інших причин, в тому числі у зв’язку із виходом на пенсію.



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