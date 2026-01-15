Четверта хвиля курсу: як зробити ШІ вашим редакційним асистентом

У новий рік — з новими знаннями та навичками, які не тільки знімають рутину, а й відкривають нові можливості для розвитку журналістських матеріалів і редакційних процесів!

Запускаємо реєстрацію на четверту хвилю курсу «ШІ для журналістів: практичний інструментарій». Старт вже 10 лютого.

Протягом шести занять (щовівторка о 15:00 — 10, 17, 24 лютого та 3, 10 та 17 березня) ви дізнаєтеся та попрацюєте з:



▪️ ChatGPT та Perplexity

Ви дізнаєтесь, як мислить ШІ, чому він може помилятися та як правильно працювати з промптами, щоб отримувати точніший результат. Розберемося, як не «злити» дані, як перевіряти факти та як ШІ може скоротити час на підготовку матеріалів удвічі.



▪️ ElevenLabs

Як озвучувати матеріали - без студії тазайвих витрат. Ви навчитесь працювати зі своїм голосом, зберігати його інтонації, а також зрозумієте, де проходять етичні межі клонування голосу.



▪️ Gamma, Gemini, Sora

Ваш новий «дизайн-відділ» у маленькій редакції. Як створювати ілюстрації, обкладинки, презентації та короткі відео.



▪️ ChatGPT у ролі редакційного асистента

На завершення курсу ви не просто познайомитесь із ШІ, а й створите власного помічника: набір шаблонів, які працюють під ваші завдання, стиль і формат редакції.



Кожне заняття включатиме практичну частину та відпрацювання отриманих знань на прикладі власних матеріалів!

Лекторка - Ірина Шуст.

Має понад 15 років досвіду у сфері медіа, створила десятки телевізійних і радійних форматів, працює на стику журналістики, технологій і креативних індустрій та допомагає редакціям адаптувати AI-рішення під реальні ресурси - щоб працювати ефективніше, безпечніше й сучасніше.



Реєстрація вже відкрита

Якщо ви журналіст(ка), редактор(ка), продюсер(ка) чи комунікаційник(ця), які хочуть використовувати ШІ впевнено та безпечно, працювати якісніше, швидше та з меншими затратами ресурсів - не зволікайте та реєструйтеся!



Кількість місць на четверту групу курсу обмежена.



