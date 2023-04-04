ДБР викрило заступника голови ФПУ на спробі дати хабар у $150 тис. за зміну йому запобіжного заходу

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Офісом генерального прокурора викрили заступника голови Федерації профспілок України (ФПУ) на підготовці до давання хабара за зміну йому запобіжного заходу у справі щодо незаконного відчуження майна на більш ніж 138 млн грн, повідомляє ДБР.

"Чиновник через посередника планував передати $150 тис. для зміни запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою", - зазначено в повідомленні бюро в телеграм-каналі у вівторок.

У ДБР нагадують, що в грудні минулого року працівники бюро повідомили про підозру заступнику голови ФПУ.

"Спільно зі співробітниками СБУ задокументовано, що він у 2019 році разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконну передачу приватному підприємству будівлі державної курортної лікарні в Києві", - ідеться в повідомленні.

За інформацією ДБР, згідно з висновком судової оціночно-будівельної експертизи, загальна вартість приміщення становила 138 млн 308 тис. грн. Лікарню, яка взагалі не підлягала відчуженню, було продано ще й за значно нижчою вартістю.

Посадовцю повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

У грудні 2022 року суд першої інстанції обрав заступнику голови ФПУ запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн, а також відсторонив його від посади терміном на два місяці. Це рішення було неодноразово пролонговано.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

У повідомленні не зазначено імені фігуранта, ідеться про заступника голови ФПУ Володимира Саєнка.

Як уточнило агентству джерело в правоохоронних органах, хабар планували передати суддям Апеляційного суду Києва.