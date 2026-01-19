Внесок в освіту: ОТП БАНК переказав 1 млн грн на стипендії в KSE University для студентів-переселенців

АТ «ОТП БАНК» здійснив благодійний внесок у розмірі 1 млн грн на користь KSE Foundation, яка надасть стипендії на навчання талановитим студентам KSE University вже у наступному навчальному році. Підтримка буде спрямована на майбутніх економістів, аналітиків та управлінців.



Як повідомили в KSE Foundation, серед стипендіатів – діти військових і ветеранів, родин загиблих захисників, внутрішньо переміщені особи, а також студенти з високим академічним потенціалом і мотивацією розвивати країну.

«ОТП БАНК надзвичайно цінує партнерство з KSE Foundation. І участь у їхніх проєктах – це не про гроші, це про майбутнє України, яке формується саме зараз, у тому числі завдяки талановитим умотивованим студентам, які прагнуть знань, вбирають найкращі практики та набувають безцінного досвіду. Підтримка молоді – одне з найважливіших сьогоднішніх завдань країни, і долі та історії цих студентів – це історії боротьби за майбутнє, історії стійкості, витривалості та наполегливості. Пишаємося бути поруч», – розповіла team-лідерка програми OTP Bank Helps Ukraine, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею ОТП БАНК Леся Сирота.

Партнерство KSE Foundation та ОТП БАНК триває кілька років поспіль. Так, у грудні 2024 року Банк підтримав меморіальні стипендії на суму 500 тис. грн, щоб вшанувати памʼять Руслана Чопʼюка, Ірини Цибух та Яра Батога – членів спільноти KSE, які віддали життя за Україну.