ОТП БАНК демонструє приріст кредитного портфеля у 2025 році - Володимир Мудрий

АТ «ОТП БАНК» та ТОВ «ОТП Лізинг» провели спільну конференцію «Фінансуємо майбутнє разом», на якій зібрали близько 250 представників автодилерів, білдерів та імпортерів.

Голова правління ОТП БАНК Володимир Мудрий в ході виступу розповів гостям про тренди в макроекономіці, програми кредитування бізнесу, диджитальні рішення та озвучив попередні підсумки року, що минає. «ОТП БАНК має власні програми для розвитку бізнесу, долучається до державних, а крім того реалізує ініціативи разом зі світовими партнерами. Наш робочий корпоративний та ритейл портфелі ростуть з 2023 року. За напрямом corporate – на 28,5%, retail – на 47,9% у 2025 р. порівняно з попереднім роком», – відзначив він.

Як наголосив Володимир Мудрий, аграрний ринок України є найбільш динамічним і приносить державному бюджету значні кошти. «В ОТП БАНК діють програми фінансування під посівну, поповнення обігових коштів, купівлю землі, енергоефективні проєкти тощо. Нещодавно ми отримали нагороду від ЄБРР «Чемпіон продовольчої безпеки». Це говорить про те, що сума кредитів, наданих банком у межах співпраці з ЄБРР, є найбільшою серед інших банків, що співпрацюють з цією міжнародною організацією», – акцентував СЕО Банку. Він також нагадав, що на початку року ОТП БАНК став лідером у номінації «Агрокредити» у рейтингу «25 провідних банків», проведеного «Фінансовим клубом».

Крім того, Володимир Мудрий наголосив, що відмінною рисою банку є диджитальність, що відповідає і навіть перевищує сучасні очікування від банківських установ в Україні: впровадження цифрових продуктів та сервісів, таких як маркетплейс авто з пробігом Ponova by OTP Bank, повний цикл дистанційної торгівлі ОВДП, партнерство з фінтех-компаніями Rozetka Pay та NovaPay.

«У фокусі уваги ОТП БАНК – клієнти, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, під їхні потреби постійно розробляються цифрові сервіси, щоб робота з банком була для них максимально зручною та комфортною. Так, 97% заявок на купівлю валюти проводяться день у день», – зауважив СЕО ОТП БАНК. Підбиваючи підсумки, Володимир Мудрий підкреслив, що з 2022 року ОТП Група в Україні реалізувала благодійних проєктів на понад 264 млн грн.

На конференції відбулася також панельна дискусія, присвячена темі продажів у воєнний час. Представники українських агро, страхових компаній та автодилерів дискутували щодо того, яку еволюцію пройшли технології успішних продажів, як змінилися акценти та якими є головні цінності.

Нагадаємо, ОТП БАНК – один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом і входить до найефективнішої банківської групи Європи – OTP Group, за визнанням рейтингів S&P Global Market Intelligence та британського The Banker. Від 2023 року сукупні активи OTP Group сягнули EUR100 млрд і продовжують зростати.