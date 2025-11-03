Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:05 03.11.2025

ОТП БАНК демонструє приріст кредитного портфеля у 2025 році - Володимир Мудрий

2 хв читати

АТ «ОТП БАНК» та ТОВ «ОТП Лізинг» провели спільну конференцію «Фінансуємо майбутнє разом», на якій зібрали близько 250 представників автодилерів, білдерів та імпортерів.

Голова правління ОТП БАНК Володимир Мудрий в ході виступу розповів гостям про тренди в макроекономіці, програми кредитування бізнесу, диджитальні рішення та озвучив попередні підсумки року, що минає. «ОТП БАНК має власні програми для розвитку бізнесу, долучається до державних, а крім того реалізує ініціативи разом зі світовими партнерами. Наш робочий корпоративний та ритейл портфелі ростуть з 2023 року. За напрямом corporate – на 28,5%, retail – на 47,9% у 2025 р. порівняно з попереднім роком», – відзначив він.

Як наголосив Володимир Мудрий, аграрний ринок України є найбільш динамічним і приносить державному бюджету значні кошти. «В ОТП БАНК діють програми фінансування під посівну, поповнення обігових коштів, купівлю землі, енергоефективні проєкти тощо. Нещодавно ми отримали нагороду від ЄБРР «Чемпіон продовольчої безпеки». Це говорить про те, що сума кредитів, наданих банком у межах співпраці з ЄБРР, є найбільшою серед інших банків, що співпрацюють з цією міжнародною організацією», – акцентував СЕО Банку. Він також нагадав, що на початку року ОТП БАНК став лідером у номінації «Агрокредити» у рейтингу «25 провідних банків», проведеного «Фінансовим клубом».

Крім того, Володимир Мудрий наголосив, що відмінною рисою банку є диджитальність, що відповідає і навіть перевищує сучасні очікування від банківських установ в Україні: впровадження цифрових продуктів та сервісів, таких як маркетплейс авто з пробігом Ponova by OTP Bank, повний цикл дистанційної торгівлі ОВДП, партнерство з фінтех-компаніями Rozetka Pay та NovaPay.

«У фокусі уваги ОТП БАНК – клієнти, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, під їхні потреби постійно розробляються цифрові сервіси, щоб робота з банком була для них максимально зручною та комфортною. Так, 97% заявок на купівлю валюти проводяться день у день», – зауважив СЕО ОТП БАНК. Підбиваючи підсумки, Володимир Мудрий підкреслив, що з 2022 року ОТП Група в Україні реалізувала благодійних проєктів на понад 264 млн грн.

На конференції відбулася також панельна дискусія, присвячена темі продажів у воєнний час. Представники українських агро, страхових компаній та автодилерів дискутували щодо того, яку еволюцію пройшли технології успішних продажів, як змінилися акценти та якими є головні цінності. 

Нагадаємо, ОТП БАНК – один з найбільших українських банків зі 100%-им іноземним капіталом і входить до найефективнішої банківської групи Європи – OTP Group, за визнанням рейтингів S&P Global Market Intelligence та британського The Banker. Від 2023 року сукупні активи OTP Group сягнули EUR100 млрд і продовжують зростати.

 

Теги: #отп_банк #мудрий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:28 15.10.2025
Повний цикл дистанційної торгівлі облігаціями: у застосунку OTP Bank UA можна продавати і купувати ОВДП онлайн

Повний цикл дистанційної торгівлі облігаціями: у застосунку OTP Bank UA можна продавати і купувати ОВДП онлайн

12:20 30.09.2025
ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

16:15 25.09.2025
Безпека, індивідуальний досвід клієнтів, відповідність регуляторним нормам: СЕО ОТП БАНК розповів про впровадження диджитал-технологій

Безпека, індивідуальний досвід клієнтів, відповідність регуляторним нормам: СЕО ОТП БАНК розповів про впровадження диджитал-технологій

14:08 24.09.2025
ОТП БАНК на KYIV CAR FEST презентував зручні фінансові інструменти для автолюбителів

ОТП БАНК на KYIV CAR FEST презентував зручні фінансові інструменти для автолюбителів

14:38 16.09.2025
ОТП БАНК нарощуватиме фінансову підтримку бізнесу - Алла Бініашвілі

ОТП БАНК нарощуватиме фінансову підтримку бізнесу - Алла Бініашвілі

18:11 08.09.2025
Шедевр Яна Батиста вперше презентували у Музеї Ханенків – відреставровано за підтримки ОТП Групи в Україні

Шедевр Яна Батиста вперше презентували у Музеї Ханенків – відреставровано за підтримки ОТП Групи в Україні

14:15 29.08.2025
ОТП БАНК – один з найбільш надійних банків України за версією YouControl

ОТП БАНК – один з найбільш надійних банків України за версією YouControl

12:59 28.08.2025
Рейтинг учасників клірингу від Розрахункового центру: ОТП БАНК серед лідерів

Рейтинг учасників клірингу від Розрахункового центру: ОТП БАНК серед лідерів

16:06 27.08.2025
Фінансування енергоефективності: ОТП БАНК та Sanlarix стали партнерами

Фінансування енергоефективності: ОТП БАНК та Sanlarix стали партнерами

14:16 22.08.2025
ОТП БАНК та фонд Сергія Притули проводять благодійний аукціон з унікальними лотами

ОТП БАНК та фонд Сергія Притули проводять благодійний аукціон з унікальними лотами

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

UCSC MRKTNG AWARDS: відкрито продаж квитків на першу українську маркетинг-премію для ТРЦ

Кібербезпека для українських компаній: практичні інструменти та європейські стандарти

Порошенко: ще плюс 10 комплексів "Ай-Петрі" прикриватимуть нашу піхоту і арту

Нацстратегію довголіття оголошено на AM Summit 2025 у Києві

Sense Bank спільно з Mastercard підтримає новий театральний сезон у Національній опері України

У Рівному відкрили вже п’ятий центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

Sense Bank почав співпрацю з Пенсійним фондом України у межах програми єОселя

Власник Domino Антон Шухнін (Domino Foundation) купив Toyota Hilux для фронту

1 центру рекрутинг Сухопутних військ відкрив офіс в Тернополі

Новий український кемп у Франції: спорт і дружба, що долають кордони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА