ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

АТ «ОТП БАНК» збільшив ліміт на купівлю житлової нерухомості – тепер його максимальна сума становить 1,9 млн грн.

«Клієнти отримують повну свободу у своєму виборі: кредит можна оформити на купівлю нерухомості на первинному та вторинному ринку. Програма ОТП БАНК «Нова будова» не передбачає щомісячних комісій, звернутися в Банк можна онлайн або особисто у відділенні. Незалежно від цього рішення про надання кредиту клієнт отримає протягом двох годин», – розповів Максим Гончарук, керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу ОТП БАНК.

Відповідно до програми, початковий внесок клієнта має становити від 20% вартості нерухомості, реальна річна ставка за кредитом – до 42,79%. Фінансування нового житла можна оформити на строк до семи років.

Крім того, ОТП БАНК надає кредити на придбання модульних будинків. Ознайомитися детальніше із умовами можна за посиланням.