Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:20 30.09.2025

ОТП БАНК підвищив максимальну суму кредитів на придбання житла

1 хв читати

АТ «ОТП БАНК» збільшив ліміт на купівлю житлової нерухомості – тепер його максимальна сума становить 1,9 млн грн. 

«Клієнти отримують повну свободу у своєму виборі: кредит можна оформити на купівлю нерухомості на первинному та вторинному ринку. Програма ОТП БАНК «Нова будова» не передбачає щомісячних комісій, звернутися в Банк можна онлайн або особисто у відділенні. Незалежно від цього рішення про надання кредиту клієнт отримає протягом двох годин», – розповів Максим Гончарук, керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу ОТП БАНК.

Відповідно до програми, початковий внесок клієнта має становити від 20% вартості нерухомості, реальна річна ставка за кредитом – до 42,79%. Фінансування нового житла можна оформити на строк до семи років.

Крім того, ОТП БАНК надає кредити на придбання модульних будинків. Ознайомитися детальніше із умовами можна за посиланням.

Теги: #кредит #отп_банк #житло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:47 27.09.2025
Київ розглядає оренду готелів як тимчасове житло для постраждалих від атак та врегулювання термінів виплат допомоги – КМВА

Київ розглядає оренду готелів як тимчасове житло для постраждалих від атак та врегулювання термінів виплат допомоги – КМВА

04:25 27.09.2025
Перша родина ВПО придбала житло за програмою "єОселя"

Перша родина ВПО придбала житло за програмою "єОселя"

19:01 26.09.2025
Швеція підтримує надання Україні "репараційного кредиту", він буде розбитий на транші – нардеп Підласа

Швеція підтримує надання Україні "репараційного кредиту", він буде розбитий на транші – нардеп Підласа

16:15 25.09.2025
Безпека, індивідуальний досвід клієнтів, відповідність регуляторним нормам: СЕО ОТП БАНК розповів про впровадження диджитал-технологій

Безпека, індивідуальний досвід клієнтів, відповідність регуляторним нормам: СЕО ОТП БАНК розповів про впровадження диджитал-технологій

19:35 24.09.2025
ЄС розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на 130 млрд євро із заморожених активів РФ

ЄС розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на 130 млрд євро із заморожених активів РФ

14:08 24.09.2025
ОТП БАНК на KYIV CAR FEST презентував зручні фінансові інструменти для автолюбителів

ОТП БАНК на KYIV CAR FEST презентував зручні фінансові інструменти для автолюбителів

15:15 19.09.2025
Як отримати техніку для бізнесу дійсно дешево

Як отримати техніку для бізнесу дійсно дешево

15:35 17.09.2025
Обсяг нового будівництва житла в Україні в I пів.-2025 виріс на 45% - Держстат

Обсяг нового будівництва житла в Україні в I пів.-2025 виріс на 45% - Держстат

14:38 16.09.2025
ОТП БАНК нарощуватиме фінансову підтримку бізнесу - Алла Бініашвілі

ОТП БАНК нарощуватиме фінансову підтримку бізнесу - Алла Бініашвілі

10:53 12.09.2025
Уряд підтвердив гарантію за кредитом Китаю ДПЗКУ на $1,5 млрд для чергової реструктуризації

Уряд підтвердив гарантію за кредитом Китаю ДПЗКУ на $1,5 млрд для чергової реструктуризації

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Київський екологічний культурний центр вимагає відкликати екологічну відзнаку Green Flag

Представники місцевої влади презентують досвід України у подоланні викликів внутрішнього переміщення на міжнародному форумі

Норвезька крона: як зміна курсу впливає на ціни в Україні

Турбулентність як точка злету: фінтех очима Артема Ляшанова

"Хочу бути динозаврооом": як розпізнати, що хоче сказати дитина

Головною метою Мінських угод було уникнути повномасштабного вторгнення - Порошенко

Освітня програма "Інвестпроєкти та фінансові ресурси. Практичні кейси"

V Український Будівельний Конгрес відбудеться у Києві 21 листопада

Адаптоване навчання: шлях до опановування мови

Англійська для співбесід: як пройти технічне або HR-інтерв'ю впевнено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА