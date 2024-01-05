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15:44 05.01.2024

Заступник голови ФПУ намагався дати $150 тис. хабара суддям за зміну запобіжного заходу - ДБР

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Заступник голови ФПУ намагався дати $150 тис. хабара суддям за зміну запобіжного заходу - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили заступника голови Федерації профспілок України (ФПУ) і його спільника на спробі підкупу колегії суддів Київського апеляційного суду за зміну запобіжного заходу, інформують у ДБР.

"Працівники ДБР викрили та повідомили про підозру заступнику голови Федерації профспілок України та його спільнику, які намагалися дати колегії суддів хабар у сумі $150 000 за зміну запобіжного заходу", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

У ДБР нагадують, що заступник голови ФПУ є фігурантом іншої кримінальної справи і за рішенням суду перебуває в слідчому ізоляторі.

"Він вирішив передати через спільника $150 000 колегії суддів Київського апеляційного суду за скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про продовження строку тримання під вартою та зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт з носінням електронного засобу контролю", - наголошується в повідомленні.

За інформацією ДБР, фігурант дав вказівку своєму знайомому передати через виконавця цю суму суддям.

"Працівники ДБР зупинили автомобіль спільника, в якому перевозилися кошти. Під час обшуку авто правоохоронці виявили та вилучили всю суму неправомірної вигоди - $150 000. Також було вилучено мобільний телефон, у якому містилося листування у месенджері з обговоренням деталей передачі грошей", - ідеться в повідомленні.

Заступнику голови ФПУ та його спільнику повідомлено про підозру в підготовці до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище.

Вирішується питання обрання запобіжного заходу спільнику.

Як повідомлялося, 29 листопада 2023 року прокурори Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови Федерації профспілок України, який також обіймає посаду голови наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Його обвинувачують в організації відчуження об'єкта нерухомого майна - Київської курортної бальнеолікарні площею понад 11,6 тис. кв. м.

 

Теги: #фпу #хабар #дбр

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